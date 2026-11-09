Інтернет Асоціація України запропонувала, як виявляти українські SIM-карти в пристроях ворога

9 листопада Інтернет Асоціація України (ІнАУ) звернулася до Кабінету Міністрів, Мінцифри, Держспецзв’язку, регулятора НКЕК і РНБО з пропозицією шукати підозрілі SIM-карти, зіставляючи дані різних мобільних мереж. Картки українських операторів ворог може використовувати для диверсій і роботи засобів ураження, йдеться в листі асоціації.

Мова про картки в GSM/LTE-модемах, маршрутизаторах, багатоканальному комунікаційному обладнанні та інших пристроях. Через такі пристрої, зокрема, можна дистанційно керувати технікою. Головна складність у тому, що схеми можуть охоплювати кілька мереж одразу. В одному пристрої бувають картки різних операторів, абонентські ідентифікатори раз у раз змінюються, а групи пристроїв працюють синхронно. Окремий оператор бачить лише те, що відбувається в його мережі, тож підстав запідозрити загрозу може не мати. За оцінкою ІнАУ, такі закономірності стали б помітні, якби технічні дані кількох операторів аналізували разом.

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Для цього асоціація пропонує визначити державний орган, який координуватиме пошук, і створити міжвідомчу робочу групу. До неї мають увійти Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку, НКЕК, СБУ, Національна поліція, інші відомства та представники мобільних операторів.

Ця група мала б узгодити ознаки підозрілої активності. Серед них ІнАУ називає велику кількість SIM-карт в одному чи кількох пристроях, випадки, коли один пристрій працює з багатьма різними картками, надто часту заміну карток і одночасну роботу великої групи SIM-карт. Водночас критерії мають враховувати легальне обладнання, яке обмінюється даними автоматично, без участі людини (M2M/IoT). Підозрілі випадки асоціація радить додатково перевіряти, щоб уникнути хибних спрацювань.

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Знайдені ознаки оператори мали б оперативно передавати один одному, а також правоохоронцям і органам сектору безпеки та оборони. Зіставивши ці ознаки з різних мереж, можна виявити пов’язані між собою аномалії.

Крім того, асоціація пропонує визначити, хто отримуватиме ці дані, на якій правовій підставі, як їх передаватимуть, використовуватимуть і зберігатимуть, а також як реагувати на виявлену загрозу. Усі ці механізми мають відповідати вимогам законодавства про захист персональних даних і таємницю електронних комунікацій. При цьому обмін технічними ознаками між операторами ІнАУ пропонує чітко відмежувати від доступу до відомостей, за якими можна встановити конкретного абонента. Такий доступ, на думку асоціації, має бути можливим лише на належних правових підставах.

Коли організаційну й правову модель узгодять, ІнАУ пропонує розглянути пілотний проєкт з основними мобільними операторами та державними органами. Окремо асоціація наголошує, що її пропозиції не передбачають обов’язкової ідентифікації абонентів передплаченого зв’язку, обмеження кількості SIM-карт на одну людину чи додаткових адміністративних вимог до легальних користувачів M2M/IoT-послуг. Долучитися до опрацювання цих рішень ІнАУ готова й сама.

Експертна думка

Олександр Глущенко, експерт з цифрових технологій:

«В умовах російської військової агресії пошук нових методів протидії використанню українських мереж ворогом — це правильний і необхідний крок. Безпека — не разове рішення і не набір заборон. Це постійний процес: загрози змінюються, а разом із ними мають розвиватися способи їх виявлення та нейтралізації.

На відміну від росії, де вдаються до блокування мобільного інтернету та запровадження “білих списків”, Україна має шукати демократичні й технологічні рішення. Не обмежувати всіх абонентів через дії окремих зловмисників, а виявляти саме ті випадки, які можуть свідчити про загрозу.

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Ініціатива Інтернет Асоціації України пропонує рухатися саме цим шляхом: аналізувати технічні аномалії, налагодити обмін відповідними індикаторами між операторами та уповноваженими органами й, після перевірки та за наявності законних підстав, оперативно блокувати виявлену загрозу.

Такий підхід може допомогти мінімізувати використання росіянами українських SIM-карток або карток іноземних операторів для ударів безпілотниками по Україні. Водночас важливо, щоб механізми не створювали зайвих обмежень для звичайних абонентів і легального бізнесу та не перетворювали технічну аномалію автоматично на доказ протиправних дій.

Завдання держави й операторів — знайти баланс: ефективно протидіяти ворогу, захищаючи при цьому права українців і доступність зв’язку».