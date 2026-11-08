AST SpaceMobile, конкурент Starlink, створить власну ракету-носій Blacklift

6 листопада американська AST SpaceMobile, яка розгортає супутникову мережу для звичайних смартфонів, заявила, що збудує для своїх апаратів власну ракету. Багаторазова Blacklift виводитиме на низьку орбіту до 20 т корисного навантаження, а двигуни для неї постачатиме Firefly Aerospace.

Нова ракета призначена для супутників BlueBird, які з’єднуються зі смартфонами напряму, без додаткових антен чи доопрацювання самих телефонів. За тим самим принципом працює сервіс Starlink Direct to Cell від SpaceX, і саме з ним конкурує AST SpaceMobile. Загалом компанія відправила в космос 13 апаратів, останні три вона вивела на орбіту в серпні. Працюють із них 12, адже BlueBird 7 у квітні довелося звести з орбіти через збій верхнього ступеня ракети New Glenn. Із цих 13 вісім належать до нового покоління Block 2. Кожен із них несе антену площею 223 м² — найбільшу серед комерційних супутників низької орбіти. На заводі в Мідленді (штат Техас) компанія вже виготовляє апарати до BlueBird 51 включно.

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Досі BlueBird виводили ракети Falcon 9 компанії SpaceX, New Glenn від Blue Origin та індійська LVM3. Через травневу аварію New Glenn AST SpaceMobile перенесла запуск комерційного сервісу на 2027 рік. За задумом компанії, власна ракета дасть їй змогу регулярно виводити супутники без таких обмежень. Крім того, Blacklift має завершити вертикальну інтеграцію AST SpaceMobile. Так називають модель, за якої компанія сама і виробляє супутники, і виводить їх на орбіту.

Розробку ракети AST SpaceMobile починає не з нуля. Партнером у цій роботі стала Firefly Aerospace, яка поставить двигуни для перших трьох ракет і три роки надаватиме інженерну підтримку. Згодом AST SpaceMobile вироблятиме ці двигуни сама на новому заводі в США за безстроковою ліцензією Firefly. Перший ступінь Blacklift працюватиме на двигунах Miranda, верхній — на Vira. Це версія Miranda, пристосована до роботи у вакуумі.

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Жоден із цих двигунів ще не випробовували в космічному польоті. В їхній основі — технології двигунів Reaver і Lightning, якими оснащена ракета Firefly Alpha. Miranda з тягою близько 1020 кН пройшов понад 175 вогневих випробувань і загалом пропрацював на стенді більш як 4200 секунд. За підрахунками Firefly, це відповідає приблизно 20 повним польотам першого ступеня. Президент AST SpaceMobile Скотт Вісневскі розраховує, що наявний двигун дасть змогу значно скоротити розробку ракети, яка зазвичай триває від п’яти до десяти років.

Вартість угоди з Firefly — близько 1,3 млрд доларів. За двигуни для перших трьох ракет AST SpaceMobile заплатить 250 млн доларів, ще стільки ж — за інженерну підтримку. Найбільша частина суми припадає на ліцензію, яка коштуватиме приблизно 800 млн доларів. Половину цієї суми компанія сплатить грошима, а решту — власними акціями, яких передасть від 10 до 14 млн.

Перший запуск Blacklift AST SpaceMobile запланувала на кінець 2028 року. За один запуск ракета зможе виводити на орбіту до п’яти супутників BlueBird. Для порівняння, Falcon 9 виводить на низьку орбіту до 22,8 т, але лише в одноразовому варіанті, коли перший ступінь не повертають. У багаторазовому варіанті, з посадкою першого ступеня на морську платформу, вантажність ракети помітно менша. Саму Blacklift компанія покаже 12 листопада на презентації в Нью-Йорку.

Сторонніх перевізників Blacklift не замінить, а доповнить. Чинні угоди з ними передбачають, що у 2027–2028 роках їхні ракети виведуть на орбіту понад сотню супутників BlueBird.

Власні ракети-носії створюють також інші американські компанії. Серед них — стартап Cowboy Space, який наприкінці жовтня представив ракету Big Iron. Її проєктують насамперед для розгортання дата-центрів на орбіті. Стартап розраховує зайняти нішу, яку звільняє SpaceX. У вересні вона перестала приймати замовлення на запуски Falcon 9 після 2028 року.