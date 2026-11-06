У Франції відмовилися від податку на кожен гігабайт інтернет-трафіку

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Увечері 4 листопада Національні збори Франції 458 голосами відхилили дохідну частину проєкту бюджету на 2027 рік. Разом із нею зникли всі поправки, ухвалені за три тижні обговорення, зокрема й податок 5,5 євроцента за кожен гігабайт трафіку, пише видання CommentCaMarche.

Поправку про податок подав депутат-соціаліст Лоран Ларді, і нижня палата схвалила її 30 жовтня. Сплачувати його мали компанії, які надсилають дані французьким абонентам, а не самі користувачі чи провайдери. Найбільше довелося б сплатити Google, Meta, Amazon, Netflix і Akamai — компанії, яка доставляє контент інших сервісів зі своїх серверів. За даними французького регулятора у сфері зв’язку Arcep, на цю п’ятірку припадає майже половина трафіку, який отримують абоненти в країні. Рахувати обсяги даних і визначати відправників мали інтернет-провайдери під наглядом Arcep і податкової служби.

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Голосування 30 жовтня відбулося в майже порожній залі. Участь у ньому взяли 35 із 577 депутатів. Поправку підтримали 11, проти виступили 10, ще 14 утрималися, хоча уряд і головний доповідач парламенту з питань бюджету від початку її не підтримували. Згодом двоє з тих, хто голосував «за», заявили, що зробили це помилково, — на це звернув увагу журнал Capital. Голова фінансової комісії Ерік Кокерель із лівої партії «Нескорена Франція» написав у соцмережі X, що він і його однопартієць Абделькадер Лахмар натиснули не ту кнопку.

Автори поправки розраховували, що податок приноситиме до 10 млрд євро на рік. Уряд оцінював майбутні надходження вдвічі нижче, приблизно в 5 млрд євро. До того ж, за його оцінкою, половину суми сплатили б не техногіганти, а менші компанії, зокрема французькі. Наприклад, за кожне завантаження гри обсягом 200 ГБ її розповсюджувач мав би заплатити 11 євро, а Netflix за годину відео 4K — майже 40 євроцентів. Щоб податок не став непосильним, автори поправки обмежили його 15% французького або 2% світового виторгу компанії.

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Проте навіть такі межі не заспокоїли критиків. Зокрема, некомерційна організація VideoLAN, що розробляє медіаплеєр VLC, підрахувала, що платила б понад 1 млн євро на рік. Засновник хмарного провайдера OVHcloud Октав Клаба оцінив податкові витрати своєї компанії у 23–70 млн євро на рік. Крім компаній, податку побоювалися й користувачі, адже платформи могли б перекласти ці витрати на них, підвищивши ціни передплат.

Не підтримали ідею й оператори зв’язку. Французька федерація телекомунікацій, що об’єднує Orange, SFR і Bouygues Telecom, загалом погоджується, що великі платформи мають більше вкладати в мережі. Однак її непокоїть, що рахувати трафік довелося б операторам, а гроші надходили б до державного бюджету, а не на розвиток мереж. Натомість федерація хоче, щоб оператори самі домовлялися з платформами про плату за доставлення трафіку. Таку модель зараз обговорюють у Брюсселі, де готують закон ЄС про цифрові мережі (Digital Networks Act).

Тепер до Сенату передадуть початковий урядовий проєкт бюджету, у якому податку на трафік немає. Сенатори розглядатимуть його з 20 листопада до 8 грудня. Повернути податок до бюджету можуть лише вони або уряд, а уряд виступає проти нього.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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