Сфера IT-розробки, маркетингу, дизайну та відеомонтажу висуває високі вимоги до комп’ютерної техніки. Купувати новий пристрій не завжди виправдано, зважаючи на його значну вартість у теперішній час. Раціональна альтернатива — вживана надійна комп’ютерна техніка професійного сегмента з Європи. В Україні великим постачальником такої техніки є компанія CompBest.

Замість того щоб витрачати гроші на новий, але крихкий пластиковий ноутбук базового рівня, ви можете отримати флагманський девайс за тією ж ціною або навіть дешевше. Моделі на кшталт Lenovo ThinkPad, HP EliteBook чи Dell Latitude збираються в ультраміцних корпусах із застосуванням магнію, вуглецевого волокна або алюмінієвих сплавів, що суттєво подовжує термін служби пристрою. Настільні комп’ютери також проходять ретельний відбір і комплектуються найстійкішими до навантажень компонентами. Наявність потужних графічних адаптерів NVIDIA GeForce RTX відкриває доступ до інновацій штучного інтелекту та трасування променів. Як результат — такі ПК миттєво виконують професійний рендеринг відеороликів та складне 3D-моделювання.

Що вибрати: ноутбук чи стаціонарний ПК?

Вибір формфактора залежить від вашого стилю роботи та спеціалізації. Портативний ноутбук — ідеальне рішення для фрілансерів, мобільних маркетологів та розробників, які часто працюють поза домом, у коворкінгах чи подорожах. Водночас потужний настільний ПК (системний блок) стане найкращим вибором для відеомонтажерів, 3D-дизайнерів та аналітиків. Він забезпечує максимальну продуктивність на кожну витрачену гривню, ефективно охолоджується під важкими рендерами та дозволяє легко під’єднати кілька великих моніторів для комфортної багатозадачності.

Як саме техніку з Європи готують до суворих робочих буднів?

Фахівці компанії CompBest розробили чітку систему перевірки, яка робить замовлення вживаних девайсів цілком надійним та прозорим:

Ретельні стрес-тести. Перед відправленням кожен системний блок та ноутбук піддається тестуванню за допомогою професійного софту під 100% навантаженням.

Перед відправленням кожен системний блок та ноутбук піддається тестуванню за допомогою професійного софту під 100% навантаженням. Технічна профілактика. Обладнання проходить ретельне внутрішнє чищення від пилу, а також оновлення термоінтерфейсу (заміну термопасти). Це гарантує безшумну та стабільну експлуатацію без перегрівів. Працюватиме тихо й стабільно одразу з коробки.

Обладнання проходить ретельне внутрішнє чищення від пилу, а також оновлення термоінтерфейсу (заміну термопасти). Це гарантує безшумну та стабільну експлуатацію без перегрівів. Працюватиме тихо й стабільно одразу з коробки. Естетичний відбір. Спеціалісти ретельно відбирають пристрої за зовнішнім станом — ви отримуєте охайну та доглянуту техніку, з якою приємно працювати щодня.

На що звертати увагу покупцеві, обираючи б/в ноутбук та ПК?

Робіть ставку на перевірену репутацію! Придбання складного заліза — це важливий крок. Команда CompBest доводить свій професіоналізм на практиці: за 12 років роботи виконано понад 60 000 замовлень. Найвищим визнанням відповідальної діяльності стало здобуття головної національної нагороди «Вибір Країни 2026». Ця відзнака присуджується брендам, які забезпечують найкращий сервіс та зразкову підтримку клієнтів на всіх етапах.

Великий асортимент — залізна ознака надійності продавця. В асортименті CompBest представлено понад 3000 позицій комп’ютерної техніки. Тут завжди можна підібрати конфігурацію під власні завдання та бюджет.

Умови замовлення, які виключають будь-які ризики. CompBest пропонує клієнтам сервіс європейського рівня та максимально лояльні умови співпраці:

Жодних передоплат: оплачуйте техніку тільки після отримання.

оплачуйте техніку тільки після отримання. Безплатне доставлення Новою поштою в будь-який куточок України.

Новою поштою в будь-який куточок України. Можливість повернути товар протягом 14 днів.

товар протягом 14 днів. Реальна гарантія: надається гарантія від 6 місяців, яку за бажанням можна розширити до 18 місяців.

надається гарантія від 6 місяців, яку за бажанням можна розширити до 18 місяців. Прозора «Оплата частинами»: купуйте у безвідсоткову розстрочку через ПриватБанк, Монобанк та інші банки.

Поки вартість електроніки зростає, користуйтеся опцією від надійного постачальника — заходьте в каталог CompBest та обирайте свій ідеальний комп’ютер чи ноутбук для роботи за найкращою ціною вже сьогодні!