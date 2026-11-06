MEGOGO ексклюзивно покаже матч «Атлетіко» — «Барселона»

У неділю, 8 листопада, «Атлетіко» прийме «Барселону» на мадридському стадіоні «Ріяд Ейр Метрополітано». Це центральний матч 12-го туру іспанської Ла Ліги, і в Україні його транслюватиме тільки MEGOGO — офіційний мовник чемпіонату.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а коментуватимуть його Вадим Шевякін і Олександр Мельниченко. За пів години до початку, о 21:30, в ефір вийде передматчева студія, а її ведучі повернуться також у перерві й після фінального свистка.

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Подивитися гру можна на каналі «MEGOGO Футбол Перший», який входить до передплат «MEGOPACK», «MEGOPACK Y», «MEGOPACK N+S» і «Спорт». Крім того, трансляція буде доступна на платформі в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт».

У Мадриді зустрінуться перша й друга команди турнірної таблиці. «Барселона» виграла 10 із 11 стартових матчів сезону, а єдиної поразки зазнала від мадридського «Реала» (1:2). «Атлетіко» відстає від каталонців на два очки. Гра також зведе найкращу атаку чемпіонату з найнадійнішим захистом: «Барселона» забила 46 голів, а «Атлетіко» пропустив лише вісім.

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На думку Шевякіна, після перемоги «Реала» в Ель Класико боротьба за чемпіонство в Ла Лізі загострилася, а в неділю зіграють між собою ще два претенденти на титул. Коментатор нагадав, що минулого року «Атлетіко» вибив «Барселону» з двох кубкових турнірів, а їхні останні зустрічі виходили непередбачуваними й визначальними. «Цей матч на Метрополітано ще не вирішить долю боротьби за трофей, але точно стане головною подією й окрасою футбольних вихідних», — вважає Шевякін.