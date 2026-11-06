Google випустила відеогенератор Gemini Omni 1.2 Flash і знизила ціну генерації на 30%

5 листопада Google відкрила загальний доступ до відеогенератора Gemini Omni 1.2 Flash у Gemini API та сервісі Gemini for business — уперше для моделей лінійки Gemini Omni. Секунда відео з роздільністю 720p коштує розробникам 0,07 долара — на 30% дешевше, ніж у попередньої версії.

Окрім ціни, заощадити допомагає сам порядок роботи з моделлю. Спершу чернетку ролика швидко створюють з роздільністю 360p або 720p, а невдалу деталь виправляють наступним запитом, не генеруючи все відео заново. Найвдаліші варіанти потім масштабують до 1080p або 4K.

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Максимальна тривалість роликів зросла до 15 секунд. Попередня модель Gemini Omni 1.1 Flash, яку Google випустила наприкінці серпня, створювала відео до 10 секунд. Тепер довжину можна задати з кроком в одну секунду — від 3 до 15 секунд. За задумом розробників, цього досить, щоб за один раз згенерувати повноцінний рекламний ролик чи короткий відеоогляд товару.

Спрямовувати генерацію можна зразками — зображеннями персонажів, товарів чи стилю, фрагментами руху завдовжки до трьох секунд і звуковими підказками. Ці деталі модель зберігає від першого до останнього кадру. Зокрема, обличчя героїв, їхній одяг, написи на упаковці й фірмові кольори лишаються незмінними навіть під іншим ракурсом. Завдяки цьому компанія пропонує перетворювати наявні фото товарів на рекламні ролики та відео з віртуальною приміркою речей.

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Готовий ролик тепер доопрацьовують у діалозі з моделлю. Наступним запитом у ньому можна замінити товар або фон, налаштувати інше освітлення, погоду чи співвідношення сторін. Такі правки працюють і для 15-секундних відео, тож варіанти реклами для різних аудиторій і майданчиків не доведеться створювати з нуля.

Діалоги в роликах теж звучать природніше, а губи персонажів точніше рухаються в такт мовленню, причому кожного зі співрозмовників можна налаштувати окремо. Крім того, модель виконує складні безперервні рухи камери, як-от проліт від першої особи, плавне віддалення чи обліт об’єкта, і значно рідше припускається небажаних склейок.

Gemini Omni 1.2 Flash уже вбудовують у продукти Google. У відеоредакторі Google Vids 15-секундні ролики можна генерувати без доплати всім, хто має акаунт Google або Google Workspace. У застосунку Gemini модель поступово відкривають для передплатників Google AI Ultra. Працює вона також у сервісі Flow і рекламному кабінеті Google Ads. Кожен ролик отримує невидимий для глядача водяний знак SynthID, яким Google позначає контент, створений штучним інтелектом. Водночас компанія визнає, що модель поки гірше відтворює швидкі спортивні сцени, раптові зміни сценарію та складну фізику, і над цим розробники ще працюють.