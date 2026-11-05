Sony випустила дротові навушники MDR-3R у стилі моделі з першого Walkman

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Sony Walkman MDR-3R USB-C
Sony Electronics

Sony почала продавати навушники MDR-3R — дротову модель, що зовні повторює MDR-3 до першого плеєра Walkman 1979 року. Вона коштує 59,99 долара, а лімітовану версію, присвячену серіалу Netflix «Дивні дива», за 79,99 долара поки можна лише замовити наперед.

Першим касетним плеєром Walkman була модель TPS-L2, і разом із нею продавали навушники MDR-3L2. MDR-3 — це спільна назва для них і двох суміжних моделей. MDR-3R повторює їхній зовнішній вигляд, і навіть упаковку та інструкцію оформлено так, як в оригіналу. У коробці лежать два набори амбушур, сині й помаранчеві, тож власник може змінювати колір навушників. Від оригіналу новинка успадкувала й легку конструкцію відкритого типу, з якою зручно слухати музику годинами.

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Марку Walkman Sony розвиває й досі. Так, у жовтні компанія показала три нові плеєри цієї серії, найдорожчий із яких має мідний корпус із золотим покриттям і коштує 5,9 тис. доларів.

Головна відмінність MDR-3R від оригіналу — під’єднання через USB-C. Навушники працюють зі смартфонами та іншими пристроями, що підтримують стандарт передачі звуку USB Audio Class 1.0. Заряджати їх, створювати пару чи оновлювати прошивку не потрібно — саме за таку простоту, на думку Sony, дротові навушники знову й цінують. Крім того, на кабелі розташовані мікрофон для дзвінків і пульт керування. Під’єднувати новинку до плеєрів Walkman Sony при цьому не радить.

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Розробляючи MDR-3R, інженери Sony взяли за основу технічні характеристики MDR-3 і встановили такі самі 23-міліметрові динаміки. Тож звучання новинки близьке до оригінального, хоча його трохи підлаштували під смаки сучасних слухачів.

Sony Walkman MDR-3R USB-C
Sony Electronics

Дизайн версії на честь «Дивних див» Sony створила за мотивами навушників героїні серіалу Макс і його таємничого паралельного світу (Upside Down). Компанія вигравіювала на корпусі його логотип, зробила амбушури червоно-чорними й підготувала для навушників окрему упаковку.

Для корпусу навушників Sony частково використала перероблений пластик, а упаковку зробила зовсім без нього. Базову модель у США та Канаді продають Sony, Amazon, Best Buy та інші офіційні дилери. Лімітовану можна замовити в Sony, Netflix та американському Amazon. Про продаж навушників в Україні компанія не повідомляла.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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