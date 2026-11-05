Sony випустила дротові навушники MDR-3R у стилі моделі з першого Walkman

Sony почала продавати навушники MDR-3R — дротову модель, що зовні повторює MDR-3 до першого плеєра Walkman 1979 року. Вона коштує 59,99 долара, а лімітовану версію, присвячену серіалу Netflix «Дивні дива», за 79,99 долара поки можна лише замовити наперед.

Першим касетним плеєром Walkman була модель TPS-L2, і разом із нею продавали навушники MDR-3L2. MDR-3 — це спільна назва для них і двох суміжних моделей. MDR-3R повторює їхній зовнішній вигляд, і навіть упаковку та інструкцію оформлено так, як в оригіналу. У коробці лежать два набори амбушур, сині й помаранчеві, тож власник може змінювати колір навушників. Від оригіналу новинка успадкувала й легку конструкцію відкритого типу, з якою зручно слухати музику годинами.

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Марку Walkman Sony розвиває й досі. Так, у жовтні компанія показала три нові плеєри цієї серії, найдорожчий із яких має мідний корпус із золотим покриттям і коштує 5,9 тис. доларів.

Головна відмінність MDR-3R від оригіналу — під’єднання через USB-C. Навушники працюють зі смартфонами та іншими пристроями, що підтримують стандарт передачі звуку USB Audio Class 1.0. Заряджати їх, створювати пару чи оновлювати прошивку не потрібно — саме за таку простоту, на думку Sony, дротові навушники знову й цінують. Крім того, на кабелі розташовані мікрофон для дзвінків і пульт керування. Під’єднувати новинку до плеєрів Walkman Sony при цьому не радить.

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Розробляючи MDR-3R, інженери Sony взяли за основу технічні характеристики MDR-3 і встановили такі самі 23-міліметрові динаміки. Тож звучання новинки близьке до оригінального, хоча його трохи підлаштували під смаки сучасних слухачів.

Sony Electronics

Дизайн версії на честь «Дивних див» Sony створила за мотивами навушників героїні серіалу Макс і його таємничого паралельного світу (Upside Down). Компанія вигравіювала на корпусі його логотип, зробила амбушури червоно-чорними й підготувала для навушників окрему упаковку.

Для корпусу навушників Sony частково використала перероблений пластик, а упаковку зробила зовсім без нього. Базову модель у США та Канаді продають Sony, Amazon, Best Buy та інші офіційні дилери. Лімітовану можна замовити в Sony, Netflix та американському Amazon. Про продаж навушників в Україні компанія не повідомляла.