OpenAI представила модель Images 2.6, яка вміє створювати GIF-анімації

OpenAI оновила генератор зображень у ChatGPT, Codex та API до версії Images 2.6. У ChatGPT і Codex нова модель уже доступна в усьому світі на всіх тарифах — у вебверсії, а також у застосунках для комп’ютерів і смартфонів.

Порівняно з попередньою версією Images 2.6 генерує зображення на 50% швидше. Розробникам в API вона доступна у двох варіантах. Перший, GPT-Image-2.6 Flare, розрахований на швидкість. За низького рівня якості він створює зображення лише за шість секунд. Крім того, Flare краще розташовує елементи на плакатах, фото товарів та інших професійних матеріалах.

- Реклама -

Другий варіант, GPT-Image-2.6 Sunburst, призначений для завдань, де важливі деталізація й точність. За середнього або високого рівня якості він дає кращий результат і надійніше зберігає вигляд персонажів, товарів і фірмових елементів під час послідовних правок. Точніше редагувати зображення давала змогу вже попередня версія Images 2.5, яку OpenAI випустила у вересні.

Головна новинка Images 2.6 — GIF-анімації. OpenAI адресує їх передусім маркетологам і авторам контенту. Так можна оживити фірмового персонажа для рекламної кампанії, зробити мем для соцмереж або анімоване розкадрування, щоб відпрацювати рухи героя ще до початку роботи над відео. Для цього модель генерує набір послідовних кадрів (спрайт-лист), із якого складається зациклена анімація. Основою для анімації може бути навіть простий ескіз від руки.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Introducing ChatGPT Images 2.6

Watch this video on YouTube

Ще до запуску Images 2.6 випробували в ранньому доступі фоторедактор Picsart і сервіси для генерації контенту fal та Higgsfield. Платформа OpenArt підготувала за її допомогою приклади GIF-анімацій. Згодом модель також з’явиться в сервісі Figma Weave.

Для розробників оновлення розширює й набір інструментів редагування. Зокрема, в API з’явилася розмітка зображень (image markup), яку досі мав лише ChatGPT. Вона дає змогу точно позначити місце, де потрібна правка. Готові зображення тепер можна експортувати у векторний формат SVG і використовувати на сайтах, у застосунках і в друкованих матеріалах.

Ще одна новинка в API — параметр складності (complexity). Він визначає, наскільки ретельно модель планує сцену перед генерацією. Низьке значення параметра підходить для швидких правок, середнє й високе — для зображень із багатьма об’єктами чи обмеженнями. На відміну від параметра якості, що відповідає за деталізацію, складність задає, скільки елементів буде на зображенні. Для більшості правок OpenAI радить поєднувати низьку складність із тим рівнем якості, якого потребує проєкт.

Щотижня користувачі ChatGPT, Codex та API створюють 4 млрд зображень, у середньому понад пів мільярда на день, зазначила компанія. Ціни на Flare і Sunburst OpenAI опублікувала окремо.