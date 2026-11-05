Netflix тестує в застосунку для телевізорів рекомендації на основі ШІ

3 листопада Netflix почав надавати доступ до нового розділу AI Discover у застосунку для телевізорів. Фільми й серіали в ньому радить штучний інтелект, а першою розділ отримала невелика група передплатників у США, які дивляться Netflix англійською на сумісних моделях.

Вкладка «Discover» розташована у верхньому меню й позначена червоним значком у вигляді коштовного каменя та написом «New». Коли глядач її відкриває, на екрані з’являються теми, і кожну супроводжує уривок із фільму чи серіалу. Одні теми відповідають настрою, як-от «Something Light» («Щось легке») чи «Scare Me» («Налякай мене»). Інші залежать від того, з ким глядач дивиться («Family Movie Night» — сімейний кіновечір) або скільки має вільного часу («Quick Watches» — короткий перегляд). Решта відображає новинки, популярне на платформі або те, що глядач нещодавно дивився.

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Після вибору теми глядач бачить добірку відповідних фільмів і серіалів. Її можна уточнити за допомогою конкретніших тем, які з’являються далі, або повністю оновити кнопкою «Something Different». Поруч із кнопками «Play» і «My List» у кожного фільму чи серіалу є ще одна — «Tune Your Recommendations». Нею глядач зберігає рекомендацію або просить більше її не показувати, і AI Discover запам’ятовує таку відмову.

Теми, за словами Netflix, допомагає створювати штучний інтелект, а логіку добірок сервіс пояснюватиме глядачам. В основі AI Discover — новий «інтелектуальний рівень», який компанія розробляє сама. Він у реальному часі реагує на те, що повідомляють користувачі, і постійно навчається. Сам розділ Netflix називає своєю «тестовою кухнею». Тут компанія пробує нові способи пошуку контенту, а відгуки глядачів мають підказати, які з них лишити, доопрацювати або запропонувати далі. Частина цих рішень згодом може з’явитися в основному інтерфейсі сервісу.

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Протягом найближчих тижнів Netflix обіцяє поступово відкривати AI Discover для ширшого кола глядачів. Як уточнює Variety, згодом вкладка має з’явитися й в інших регіонах. Машинне навчання для рекомендацій Netflix використовує давно, але AI Discover — перша функція, яку компанія прямо подає глядачам як ШІ-інструмент. Спілкуватися з нею, як із чат-ботом, не вийде, а в дитячих профілях AI Discover не буде. На думку видання, так сервіс хоче збільшити загальний час перегляду, адже в останні квартали кожен передплатник у середньому дивиться Netflix менше.

Запуск припав на непростий для компанії період. Зокрема, у жовтні Netflix оголосив про скорочення близько тисячі працівників, приблизно 6% штату. Тоді ж компанію залишила директорка з контенту Бела Баджарія. Новим директором з контенту став Пітер Райс, колишній топменеджер Disney і Fox. Перед ним поставили завдання повернути Netflix до швидшого зростання. Водночас у пресі з’являлися повідомлення про напругу між інженерами з Кремнієвої долини й командою в Лос-Анджелесі, що відповідає за контент. За цими даними, керівники останнім часом втручаються в роботу алгоритму рекомендацій, щоб просувати окремі фільми, серіали чи жанри.

Штучний інтелект Netflix залучає також до виробництва. У липні компанія повідомила, що генеративний ШІ використовували під час створення близько 300 фільмів і серіалів з бібліотеки сервісу. А в березні Netflix придбав кінотехнологічний стартап Бена Аффлека InterPositive за 587 млн доларів. Ця компанія розробляє ШІ-інструменти для зйомок фільмів і серіалів.