Китайська компанія допоможе Росії виготовляти власні SIM-карти

Російсько-китайське підприємство в Москві може випускати до 150 тис. SIM-карт на добу і вже постачає їх мобільним операторам Росії та замовникам із країн СНД. Про це йдеться в повідомленні особливої економічної зони «Технополіс Москва», де розташоване виробництво.

Відкрила його компанія «Істкомпіс Рус», яка представляє в Росії китайську групу Eastcompeace. У пресрелізі групу називають одним зі світових лідерів у виготовленні смарт-карт. Московський цех компанії площею понад 2 тис. кв. м поділено на два сектори. В одному виготовляють звичайні SIM-карти, у другому — чипи формату MFF2, які вбудовують у пристрій ще під час його складання.

- Реклама -

За рік завод здатен випустити до 50 млн карт. Щоб наростити випуск, компанія найближчим часом закупить додаткове обладнання — це має збільшити потужність виробництва ще на 60%.

«Істкомпіс Рус» також бере участь у проєкті «Російська SIM-карта». У його межах для карт розробили спеціальну операційну систему, яка працює з вбудованим модулем шифрування (криптоядром). Крім того, компанія — основний постачальник SIM-чипів із профілем ГЛОНАСС. Ці чипи встановлюють у навігаційне обладнання автомобілів російського виробництва.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Наступним кроком підприємство планує повністю перенести до Росії виготовлення eSIM-профілів — даних цифрової SIM-карти, які завантажують у смартфон без пластикової картки. Шифрування в цих профілях має працювати на російських криптографічних алгоритмах. Для eSIM російська влада тим часом готує й нові правила. У червні вона запропонувала обмеження для цих карт, а також для SIM-карт, через які пристрої обмінюються даними між собою (M2M).