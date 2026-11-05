Хакери зламали український сервіс аналітики Plerdy, щоб атакувати смартфони

З 27 серпня до 3 вересня 2026 року трекер Plerdy на тисячах переважно українських сайтів завантажував відвідувачам шкідливий скрипт. Через нього власники смартфонів без останніх оновлень системи й браузера ризикували втратити паролі, cookie та особисті дані, йдеться у звіті французької компанії з кібербезпеки Sekoia.

Кампанію Sekoia з упевненістю від помірної до високої пов’язує з угрупованням APT29, відомим також як Midnight Blizzard і Cozy Bear. Його діяльність приписують Службі зовнішньої розвідки Росії. Цей висновок компанія ґрунтує на двох знахідках. По-перше, на одному зі зламаних сайтів збереглися сліди кампанії APT29 2025 року. По-друге, аналітики Google помітили подібність до атаки цього угруповання на державні сайти Монголії у 2024 році. Розслідування Sekoia вела разом з урядовою командою реагування на комп’ютерні інциденти CERT-UA.

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Серед ресурсів із трекером Plerdy Sekoia знайшла сайти армії, сил спеціальних операцій, військового рекрутингу та оборонних виробників, зокрема безпілотників. Втім, компанія так і не з’ясувала, чи хакери навмисно атакували відвідувачів конкретних сайтів, чи збирали дані з усіх незахищених смартфонів поспіль.

Plerdy був не єдиним каналом. З іншого почалося й саме розслідування — зі зламаного сайту української газовидобувної компанії. Хакери вбудували в його шаблон той самий скрипт. Зламаними виявилися також сайти галузевої асоціації хімічної промисловості США, болгарського ресурсу військової тематики та чеського ультраправого руху.

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Ще два сайти хакери підробили. Підробки показували вміст справжніх ресурсів, але додавали до кожної сторінки шкідливий скрипт. Перша з них копіювала сайт до 250-річчя незалежності США, друга — сайт лондонського готелю Raffles London at The OWO. Готель розташований поруч із Міністерством оборони Великої Британії та резиденцією прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, 10.

Сам скрипт визначав операційну систему та версію браузера відвідувача, після чого сервер хакерів надсилав відповідний експлойт, тобто програму для злому через вразливість. На Android атака спрацьовувала лише в Chrome версій від 139 до 145, крім 143-ї. Спершу хакери використовували вразливість CVE-2026-3910 у рушії V8, щоб виконати код у браузері. Далі вразливість CVE-2025-27038 у драйвері графічного процесора Qualcomm Adreno давала їм змогу вийти з пісочниці, тобто ізольованого середовища, у якому Chrome відкриває сторінки. Тому під загрозою були лише смартфони на чипах Snapdragon. Якщо експлойт розпізнавав Samsung Galaxy S25 Ultra, злам припинявся.

Після злому на смартфон потрапляла шкідлива програма, яку Sekoia назвала AndroSnitch. Вона копіювала з Chrome cookie, збережені облікові дані та історію відвідувань. Разом із ними програма забирала системний файл із паролями від Wi-Fi-мереж, до яких під’єднувався смартфон. Закріпитися в системі вона не намагалася.

Власників iPhone атакували двома ланцюжками експлойтів. Перший із них викрадав cookie на iOS 16.7, хоча здатен працювати на версіях від 16.0 до 17.4. Другий на iOS 18.5 викрадав майже всі дані — SMS та iMessage, листи, бази WhatsApp і Telegram, паролі, контакти, історію дзвінків, геолокацію, фото й файли iCloud Drive. В основі другого ланцюжка — набір експлойтів DarkSword, який, за припущенням Sekoia, створив комерційний розробник шпигунських програм.

Усі вразливості з цієї кампанії виробники закрили ще до її початку, тож оновленим смартфонам атака не загрожувала. Цим вона відрізняється від зламу смартфонів Pixel, про який у вересні повідомила Google, — тоді хакери скористалися невідомою раніше вразливістю. CVE-2026-3910 Google закрила в Chrome 146 у березні 2026 року, а виправлення для драйвера Adreno увійшло до бюлетеня безпеки Android за серпень 2025 року. Перевірити версію Chrome на Android можна в розділі «Налаштування» → «Про Chrome».