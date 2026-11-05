Bluetooth HDT майже вчетверо пришвидшить передачу даних між гаджетами

4 листопада галузеве об’єднання Bluetooth SIG затвердило технологію High Data Throughput (HDT). Вона збільшує максимальну швидкість передачі даних у Bluetooth LE з 2 до 7,5 Мбіт/с і стала необов’язковою функцією стандарту Bluetooth Core 7.0.

Bluetooth Low Energy (LE) — енергоощадний різновид Bluetooth, який застосовують у бездротових навушниках, смартгодинниках, фітнес-браслетах і датчиках. Досі найшвидшим у ньому був режим 2M PHY. Тепер HDT додає до нього новий фізичний рівень радіозв’язку зі стійкішими схемами модуляції, тож за той самий час пристрої передаватимуть майже вчетверо більше даних.

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Як зазначив виконавчий віцепрезидент Samsung Electronics Джунсук Кім, значення HDT не зводиться до швидкості. Зокрема, технологія ефективніше використовує радіочастоти, тож на тих самих частотах пристрої зможуть обмінюватися більшим обсягом даних. Вона також має заощаджувати енергію. Що швидше пристрій передає дані, то менше часу на передачу працює його радіомодуль і то довше він лишається в режимі низького енергоспоживання. Крім того, зв’язок має стати стійкішим у складних умовах.

Першим застосуванням HDT має стати стандартизований преміальний бездротовий звук, який Bluetooth SIG очікує у 2027 році. Цей стандарт передбачає формати без втрат і високої роздільності, а також багатоканальний об’ємний і просторовий звук. Нині за передавання аудіо в Bluetooth LE відповідає стандарт LE Audio. Підтримку цього стандарту Microsoft додала у Windows 11 ще в серпні 2025 року.

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Окрім аудіо, Bluetooth SIG бачить застосування HDT у пристроях доповненої та віртуальної реальності, гаджетах зі штучним інтелектом, промислових системах і звичайній побутовій електроніці. Три такі сценарії описав виконавчий віцепрезидент Nordic Semiconductor Ейвінд Стрьом. За його словами, з HDT смартгодинник міг би за лічені секунди передати на смартфон показники багатогодинного тренування, а розумні окуляри — пересилати дані на обробку для складніших функцій ШІ. А пристрій розумного дому оновлював би прошивку майже непомітно для власника.

Оскільки HDT — необов’язкова функція Core 7.0, підтримувати її пристрої з новою версією стандарту не зобов’язані. Нові версії стандарту об’єднання випускає регулярно. Специфікації Bluetooth Core 6.2, наприклад, воно оприлюднило в листопаді 2025 року.