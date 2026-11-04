YouTube може випустити окремий соціальний застосунок Tamba

Видання Android Authority розібрало код YouTube для Android версії 21.44.534 і знайшло в ньому ознаки самостійного застосунку Tamba. Судячи з рядків коду, Google закладає в нього функції соцмережі — власні публікації, обмін фото й відео та листування наодинці чи в групах.

Серед ресурсів YouTube журналісти натрапили на логотип Tamba для верхньої панелі. Він складається з назви, набраної жирним шрифтом, і хвилястої фігури, ніби намальованої від руки, з вирізаною посередині кнопкою відтворення. Ту саму фігуру без напису містить окреме зображення, яке може стати значком застосунку. У такому ж стилі виконано 38 нових іконок, зокрема для головної сторінки, пошуку, камери, вхідних повідомлень, чату, стікерів і мікрофона. За оцінкою видання, такий набір вказує на навігацію, ближчу до Instagram, ніж до YouTube.

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Логотип прив’язаний до пакета com.google.android.youtube.sandbox, який код YouTube розглядає як окремий застосунок. Програма перевіряє, чи запущена вона під цим пакетом, і залежно від цього змінює поведінку. Для пакета передбачено й власні пошукові підказки та механізми обміну файлами, як у самостійного застосунку. Ще два ідентифікатори, ANDROID_SANDBOX та IOS_SANDBOX, свідчать, що Google може готувати версії Tamba і для Android, і для iPhone.

Найкраще задум Tamba розкривають десятки нових типів сповіщень, властивих радше соцмережі, ніж відеоплатформі. Судячи з них, користувачі зможуть підписуватися одне на одного, надсилати й схвалювати запити на підписку, а також ставити сердечка публікаціям і коментарям. Запити на підписку натякають на закриті профілі, яких у YouTube зараз фактично немає. Ще один рядок свідчить, що на людину можна буде підписатися навіть до її реєстрації в сервісі, а відповісти на коментар — голосовим повідомленням або коротким відео Shorts.

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Водночас назва пакета вказує на експеримент. Адже пісочницею (sandbox) у програмуванні називають ізольоване середовище, де випробовують нове, не зачіпаючи основного продукту, а іконки Tamba в коді позначено словом experimental. Тому, на думку Android Authority, YouTube може відпрацьовувати тут соціальні функції, можливо, на обмеженому колі користувачів. Простою тестовою збіркою YouTube цей застосунок при цьому не виглядає. Для такої збірки в коді є окремий пакет, а Tamba має власні функції та екрани знайомства для нових користувачів.

Частина таких можливостей уже з’являється і в самому YouTube. Зокрема, сервіс розширює особисті повідомлення, через які можна запрошувати друзів і ділитися відео, а групові чати компанія обіцяла додати найближчими місяцями. Ще у вересні YouTube анонсував понад 15 функцій, серед них власні стрічки й платні спільноти. Тож Tamba, вважають в Android Authority, може бути майданчиком, де ідеї перевіряють, перш ніж додати їх в основний застосунок.

Що означає назва Tamba, невідомо. У коді вона трапляється лише на логотипі, тож може виявитися тимчасовою. Не виключено й те, що функції Tamba зрештою з’являться в основному застосунку YouTube, а не окремо. Коли й чи взагалі Tamba стане доступним користувачам, поки сказати неможливо.