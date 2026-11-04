У США здійснили перше в галузі безшовне перемикання смартфона зі стільникової вежі на супутник

21 жовтня у штаті Вашингтон AT&T і AST SpaceMobile випробували перемикання звичайного смартфона з наземної базової станції на супутник, і активне з’єднання при цьому не обірвалося. AT&T оприлюднила результати 2 листопада й назвала це перемикання першим у галузі.

В інших операторів перехід між наземним і супутниковим покриттям може обірвати дзвінок або перервати сеанс передачі даних. Компанії прагнуть, щоб мережа робила це непомітно для абонента, без зміни налаштувань чи окремого термінала. Ідеться про технологію прямого зв’язку смартфона із супутником (direct-to-device) — апарат на орбіті обслуговує телефон так само, як наземна вежа.

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Seamless Handoff AST SpaceMobile + AT&T: From terrestrial to satellite

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Раніше через супутники BlueBird компанії вже передавали на серійні смартфони голосові дзвінки, текстові повідомлення й відеодзвінки. У травні AST SpaceMobile також підняла швидкість завантаження даних зі своїх апаратів до 98,9 Мбіт/с. Цього разу інженери перевіряли, чи можна перенести вже встановлене з’єднання з однієї мережі в іншу так, щоб телефонові не довелося починати сеанс заново.

Наземну мережу для випробування забезпечила AT&T, супутникову — AST SpaceMobile. Ericsson постачила AT&T радіообладнання та обладнання ядра мережі, а також систему автоматизації, яка керує перемиканням. За даними компаній, вона скорочує перехід між наземним і супутниковим покриттям із секунд до мілісекунд. Nokia надала AST SpaceMobile технології радіодоступу та програмне забезпечення, яке супроводжує абонента під час переходу між зонами покриття.

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Супутники BlueBird працюють на низькій навколоземній орбіті й фактично виконують роль базової станції. Сигнал звичайного телефона слабкий, тому AST SpaceMobile встановлює на апарати великі фазовані антенні решітки. За словами компанії, це найбільші антени зв’язку, які будь-коли розгортали на низькій орбіті. Супутник приймає сигнал телефона й надсилає його на наземну станцію-шлюз, а звідти трафік надходить у мережу оператора.

Перші п’ять комерційних супутників BlueBird вивели на орбіту у 2024 році. Відтоді AST SpaceMobile розгортає апарати наступного покоління. Їх розраховано на пікову швидкість передачі даних понад 150 Мбіт/с на одну зону покриття. Ця цифра описує можливості мережі загалом і не є гарантією для окремого телефона.

AT&T планує використовувати супутники передусім у віддалених і важкодоступних районах, куди не дотягується наземна мережа. Комерційний директор AST SpaceMobile Вейн Торсен зазначив, що супутникова мережа дасть рятувальникам та іншим екстреним службам додатковий резервний зв’язок.

Старший віцепрезидент AT&T з питань мережі Роберт Волтерс назвав успішне перемикання важливим етапом, але не фінішем. Комерційного сервісу поки немає, тож далі компанія переходить до бета-тестування, а згодом — до повноцінного запуску. Дат обидві компанії не називають. У липні AST SpaceMobile відклала запуск сервісу на 2027 рік через аварію ракети New Glenn компанії Blue Origin.