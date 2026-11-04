SpaceX планує побудувати в США власну загальнонаціональну мережу 5G на обладнанні Qualcomm

4 листопада Qualcomm оголосила, що SpaceX обрала її платформи Dragonwing для базових станцій наземної 5G-мережі Starlink Mobile. 2027 року компанія Ілона Маска почне розгортати її по всій території США, а фінансових умов багаторічної угоди сторони не розкривають.

Базові станції Starlink Mobile працюватимуть на двох платформах Qualcomm. Перша з них, QRU100, виконує обчислення в радіомодулях з антенами. Друга, QDU100, первинно обробляє сигнал у блоці, що керує цими модулями. Разом із платформами Qualcomm постачатиме й власне програмне забезпечення фізичного рівня мережі (Layer 1).

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Радіомодулі мережі матимуть по 64 канали передачі й приймання сигналу (64T64R). Така велика кількість антен на одній станції (технологія Massive MIMO) має розширити покриття й дати змогу більшому числу абонентів користуватися зв’язком на тих самих частотах. За оцінкою Qualcomm, обидві платформи ще й заощаджують електроенергію, тож розгортання тисяч нових майданчиків має обійтися дешевше.

Мережу розгортатимуть кількома етапами й у різних частотних діапазонах. У Qualcomm вважають, що архітектура базових станцій стане основою і для майбутніх мереж 6G. Зі свого боку, старший віцепрезидент Starlink Майкл Ніколлс заявив, що компанія будує першу загальнонаціональну мережу, яка повністю поєднає супутниковий і наземний зв’язок. За його словами, співпраця з Qualcomm має пришвидшити розробку базових станцій.

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Для Qualcomm угода з SpaceX — одна з найпомітніших у сегменті інфраструктури 5G. Досі компанію знали передусім за модемами й радіочипами для смартфонів, а не за обладнанням для мереж операторів, зазначає CNBC. Відтоді як 2020 року Qualcomm активніше взялася за цей ринок, її клієнтами стали Verizon, Dish і британська Vodafone.

Скільки нових веж знадобиться для мережі й хто з їхніх власників стане партнером SpaceX, компанія поки не повідомила. Наприкінці жовтня стало відомо, що Starlink Mobile веде переговори про оренду близько 80 тис. веж.

Власна наземна мережа потрібна SpaceX, щоб конкурувати з найбільшими мобільними операторами США — Verizon, AT&T і T-Mobile. Через супутники Starlink абоненти поки не отримують такого покриття для дзвінків, відео й передачі даних, яке дають наземні мережі цих операторів. У жовтні SpaceX домовилася придбати ліцензії на частоти 800 МГц по всій країні, а на початку листопада Washington Post повідомила, що компанія може купити мобільного оператора Boost Mobile в EchoStar.