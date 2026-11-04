Sony згортає продаж свого останнього програвача UHD Blu-ray

Sony позначила свій останній програвач для дисків UHD Blu-ray (4K Blu-ray), модель UBP-X700/K, як відсутній на сайтах у США, Німеччині, Нідерландах і скандинавських країнах. На польському сайті компанії модель значиться як «кінець серії», пише видання FlatpanelsHD.

Утім, на сайтах Sony у Великій Британії, Іспанії та Італії програвач поки продається. Ще раніше, 22 жовтня, компанія припинила постачання цієї моделі в Японії. Відтоді японський онлайн-магазин Sony показує її як відсутню, а поповнення запасів не планують. Першим про це повідомив магазин Sony Shop Kunkoku.

- Реклама -

Британський підрозділ Sony у відповіді на запит журналу Forbes заявив, що такого рішення компанія публічно не оголошувала, а чутки коментувати не хоче. Водночас сторонні магазини в США та Великій Британії, за даними видання, програвач ще продавали. Автор матеріалу припускає, що на долю моделі могло вплинути те, що Sony виділила телевізійний бізнес у спільне підприємство Bravia Inc. Контроль над ним отримала китайська TCL.

UBP-X700/K вийшов у Японії 17 травня 2025 року як спрощена версія UBP-X700 2018 року. На відміну від оригіналу, у ньому немає вбудованих застосунків для потокового відео, зокрема YouTube. Програвач відтворює диски UHD Blu-ray з роздільністю 3840 × 2160 пікселів у форматах HDR10 і Dolby Vision. З сумісним AV-ресивером він також передає звук Dolby Atmos і DTS:X. Крім того, програвач читає звичайні Blu-ray, DVD, CD і SACD.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Цей програвач — не перша техніка для дисків, від якої відмовляється Sony. Так, у лютому 2026 року компанія оголосила, що поступово припинить постачання всіх Blu-ray-рекордерів і нових моделей не випускатиме. Після цього Panasonic не встигала за попитом на свої рекордери. Звичайні програвачі Blu-ray і DVD Sony продає й далі.

Серед техніки Sony диски UHD Blu-ray відтворює ще PlayStation 5 з дисководом, але без підтримки Dolby Vision. Однак і для цієї консолі компанія відмовляється від випуску ігор на дисках. З 2028 року нові ігри для PlayStation виходитимуть лише в цифровому вигляді, тож PlayStation 6, як очікують у галузі, дисковода не матиме.

Інші великі виробники пішли з цього ринку раніше. LG, Samsung і Oppo вже припинили випуск усіх своїх програвачів UHD Blu-ray, а Panasonic продає їх і далі.