Китай заборонить IPTV-платформам показувати рекламу під час увімкнення телевізора

23 жовтня Державне управління радіо і телебачення Китаю ухвалило тимчасові правила для IPTV-сервісів, повідомляє китайське видання MyDrivers з посиланням на регулятора. Згідно з ними, з 27 листопада постачальники IPTV-платформ мають одразу після увімкнення телевізора показувати прямий ефір на весь екран, а не рекламу.

Правила розрізняють дві сторони послуги. Одна керує платформою мовлення й відповідає за те, що на ній показують. Інша передає сигнал індивідуальним, домашнім і корпоративним абонентам виділеною мережею IPTV. Заборона реклами під час увімкнення та більшість вимог до інтерфейсу стосуються саме першої сторони.

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Крім прямого ефіру після увімкнення, платформа має передбачити перехід до записів пропущених передач. Глядач зможе й сам обрати, що побачить першим, — прямий ефір чи інтерактивну головну сторінку. Оформлення цієї сторінки, навігація, рядок стану та блоки рекомендацій мають відповідати вимогам регулятора.

Окремі вимоги стосуються телевізорів і пульта. Зокрема, смарттелевізори мають підтримувати пріоритетний показ прямого ефіру телеканалів і давати змогу зручно змінити це в налаштуваннях. Платформи й оператори зв’язку також мають спростити керування з пульта, щоб до цього ефіру можна було перейти однією кнопкою.

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Ту саму ідею регулятор просуває й на рівні обладнання. У вересні стало відомо, що він разом із Міністерством промисловості та інформатизації КНР розробляє стандарти телевізорів, які прийматимуть телеканали без окремої приставки. В основі цих стандартів — принцип «один телевізор і один пульт».

Ще один блок правил стосується платних послуг. На головній сторінці платформа має відвести зону безплатного контенту й передусім рекомендувати в ній якісні передачі. Платних розділів має стати менше, ціну передач слід вказувати чітко, а роботу зони застосунків, оформлення замовлень і оплату — упорядкувати.

Позбутися реклами в інтерфейсі телевізорів намагаються й самі глядачі. У жовтні власники смарттелевізорів почали вимикати рекламу за допомогою ШІ-агентів. Такі проєкти, як cleanyourtv і dumbtv, прибирають її разом із зайвими програмами.