Китай заборонить IPTV-платформам показувати рекламу під час увімкнення телевізора

23 жовтня Державне управління радіо і телебачення Китаю ухвалило тимчасові правила для IPTV-сервісів, повідомляє китайське видання MyDrivers з посиланням на регулятора. Згідно з ними, з 27 листопада постачальники IPTV-платформ мають одразу після увімкнення телевізора показувати прямий ефір на весь екран, а не рекламу.
Правила розрізняють дві сторони послуги. Одна керує платформою мовлення й відповідає за те, що на ній показують. Інша передає сигнал індивідуальним, домашнім і корпоративним абонентам виділеною мережею IPTV. Заборона реклами під час увімкнення та більшість вимог до інтерфейсу стосуються саме першої сторони.
Крім прямого ефіру після увімкнення, платформа має передбачити перехід до записів пропущених передач. Глядач зможе й сам обрати, що побачить першим, — прямий ефір чи інтерактивну головну сторінку. Оформлення цієї сторінки, навігація, рядок стану та блоки рекомендацій мають відповідати вимогам регулятора.
Окремі вимоги стосуються телевізорів і пульта. Зокрема, смарттелевізори мають підтримувати пріоритетний показ прямого ефіру телеканалів і давати змогу зручно змінити це в налаштуваннях. Платформи й оператори зв’язку також мають спростити керування з пульта, щоб до цього ефіру можна було перейти однією кнопкою.
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Ту саму ідею регулятор просуває й на рівні обладнання. У вересні стало відомо, що він разом із Міністерством промисловості та інформатизації КНР розробляє стандарти телевізорів, які прийматимуть телеканали без окремої приставки. В основі цих стандартів — принцип «один телевізор і один пульт».
Ще один блок правил стосується платних послуг. На головній сторінці платформа має відвести зону безплатного контенту й передусім рекомендувати в ній якісні передачі. Платних розділів має стати менше, ціну передач слід вказувати чітко, а роботу зони застосунків, оформлення замовлень і оплату — упорядкувати.
Позбутися реклами в інтерфейсі телевізорів намагаються й самі глядачі. У жовтні власники смарттелевізорів почали вимикати рекламу за допомогою ШІ-агентів. Такі проєкти, як cleanyourtv і dumbtv, прибирають її разом із зайвими програмами.