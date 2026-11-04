Huawei почала проєктувати базові станції за законом Тау, який раніше застосовувала до чипів

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Huawei

28 жовтня на заході Decoding China 2026 віцепрезидент Huawei Фан Сян розповів, що компанія вперше застосувала закон Тау в архітектурі базових станцій мобільних мереж. Досі за цим принципом Huawei розробляла власні чипи.

Закон масштабування Тау (Tau Scaling Law) — підхід Huawei до проєктування мікросхем, альтернативний традиційним методам. Його суть — стиснення часу. Для цього інженери скорочують шлях, яким дані проходять між частинами мікросхеми, і прибирають простої, коли обчислення чекають на передачу. Масштаби впровадження цього принципу на початку жовтня розкрив голова споживчого підрозділу Huawei Річард Юй. За його словами, компанія вже налагодила серійний випуск 381 чипа для смартфонів, мережевого обладнання, автомобілів і систем штучного інтелекту. До 2031 року Huawei розраховує завдяки цьому підходу досягти щільності транзисторів, як у техпроцесі 1,4 нм, не вдаючись до найсучасніших літографічних машин.

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Фан Сян, який також очолює комітет з управління бізнесом бездротових мереж Huawei, назвав три напрями, на яких компанія зосередилася, розвиваючи технології для мобільних мереж. Це однакова якість зв’язку для користувачів, екологічне й компактне обладнання та максимальна спектральна ефективність, тобто більше переданих даних у тій самій смузі частот. Закон Тау, за його словами, може відіграти тут помітну роль. Зокрема, новий підхід має зменшити вплив завад, які виникають, коли одночасно працює багато частот, сот і абонентів, і обмежують пропускну здатність мережі. Для цього нову архітектуру базових станцій Huawei поєднала з власним рішенням OSCAR. Разом вони мають оптимально й динамічно розподіляти ресурси в усій мережі.

Крім того, Huawei розробила власні високошвидкісні роз’єми й шину з низькою затримкою. Разом вони утворюють систему з’єднань, яка дає змогу в реальному часі обмінюватися великими обсягами даних. За даними South China Morning Post, новий підхід Huawei вже втілила в серії плат обробки сигналу UBBPi для базових станцій. У компанії зазначають, що такі плати споживають на 40% менше енергії, а середня якість роботи мережі для користувачів зростає в 1,3 раза.

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Нова архітектура — не перша розробка Huawei для мобільних мереж цього року. Наприкінці червня компанія показала технологію GigaUplink, яка вп’ятеро прискорює висхідний канал, тобто передачу даних від абонента до мережі. Свій виступ Фан Сян завершив обіцянкою й далі вдосконалювати бездротові мережі разом із партнерами з усього світу.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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