Супутниковий інтернет Amazon Leo запрацює в країнах Балтії у 2027 році

До середини 2027 року супутникова мережа Amazon Leo, яку раніше розробляли під назвою Project Kuiper, почне обслуговувати абонентів у трьох країнах Балтії. Першими доступ отримають Литва й Латвія, а Естонія приєднається на три місяці пізніше, повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Представник Amazon Leo в регіоні Донатас Зав’яцкас розповів, що компанія розраховує як на підприємства, які вже працюють із технологіями Amazon, так і на нових клієнтів. Під’єднатися до мережі зможуть також приватні користувачі.

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Балтія — не перший регіон, куди розширюється система. У вересні Amazon Leo вийшла на ринок Узбекистану, де її авторизованим дистриб’ютором став місцевий оператор Uztelecom.

Amazon Leo — це угруповання супутників на низькій орбіті, за допомогою яких компанія планує надавати широкосмуговий інтернет у всьому світі. За даними LRT, мережі знадобиться в 3,5 раза менше апаратів, ніж у Starlink, проте в них використано сучасніші технології. У жовтні Amazon виготовила тисячний супутник для цієї мережі.