SpaceX може купити Boost Mobile, щоб вийти на ринок мобільного зв’язку США

SpaceX Ілона Маска обговорює з EchoStar продаж її дочірнього оператора Boost Mobile або іншу угоду щодо його мережі. Так компанія розраховує обійти відмову AT&T, T-Mobile і Verizon, які не надали їй доступу до своїх мереж, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Останніми місяцями Маск особисто звертався до керівників Verizon та інших найбільших операторів країни. Він просив відкрити SpaceX доступ до їхніх мереж на правах віртуального оператора (MVNO) — компанії, яка продає зв’язок під власним брендом, але користується чужою інфраструктурою. Усі три оператори відмовили, оскільки вважають SpaceX загрозою для свого бізнесу.

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Ця відмова й привела SpaceX до EchoStar — давнього ділового партнера компанії. У вересні 2025 року SpaceX придбала в EchoStar ліцензії на частоти приблизно за 17 млрд доларів, а через два місяці докупила ще частину її спектра за 2,6 млрд доларів. Окремий пакет частот EchoStar продала AT&T. Ці угоди перекреслили сподівання регуляторів. Після злиття T-Mobile і Sprint вони чекали, що четвертим загальнонаціональним оператором США стане Dish, який належить EchoStar.

Сам оператор Boost Mobile обслуговує близько 7 млн абонентів. Він має власне хмарне програмне ядро мережі 5G, тобто систему, яка керує з’єднаннями й обробляє трафік. Крім того, Boost Mobile має угоди з AT&T і T-Mobile про роботу в їхніх мережах як віртуальний оператор. Проте, як зазначає The Washington Post, щоб скористатися цими угодами, SpaceX може знадобитися згода обох операторів. Договори оренди мережі зазвичай не переходять до нового власника автоматично, тож відмова операторів може обернутися тривалими судовими розглядами.

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SpaceX потрібен доступ до чужої мережі, бо власних наземних частот компанії не вистачає, щоб повноцінно обслуговувати абонентів у містах. Тому Starlink Mobile спиратиметься насамперед на супутники, що працюють у діапазоні 2 ГГц, а частоти 800 МГц мають поліпшити проходження сигналу всередину будівель. Паралельно компанія веде переговори про оренду щонайменше 80 тис. майданчиків для веж мобільного зв’язку в усій країні.

Розширює SpaceX і супутникову частину мережі. На початку жовтня Федеральна комісія зв’язку США (FCC) дозволила компанії запустити до 15 тис. супутників нового покоління, які з’єднуються безпосередньо зі смартфонами. Крім того, SpaceX розглядає можливість встановлювати малопотужні базові станції на вже наявні термінали Starlink. Це дало б змогу заощадити на будівництві наземних веж.

Втім, публічно T-Mobile загрозу від SpaceX применшує. Так, наприкінці жовтня гендиректор оператора Срині Гопалан заявив, що за межами віддалених сільських районів супутниковий зв’язок багато в чому поступається фіксованому бездротовому доступу, тобто домашньому інтернету через мобільну мережу. Серед обмежень супутників він, зокрема, назвав розмір зони, яку покриває один промінь. Тим часом ні SpaceX, ні EchoStar нової угоди поки не підтвердили.