Росія втратила другий супутник угруповання «Рассвет»

30 жовтня в щільних шарах атмосфери згорів супутник «Рассвет-3» №17, який належить російській компанії «Бюро 1440». Апарат запустили 19 липня, і в космосі він пробув три місяці й 11 днів, пише Defense Express.

Його вивела на орбіту ракета «Союз-2.1б» у складі другої партії з 16 апаратів. Імовірно, відтоді супутник жодного разу не ввімкнув рушійну установку й не скоригував орбіту. Через опір залишків атмосфери апарат поступово знижувався, аж поки його висота не стала критичною.

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Так само без жодного маневру завершив політ і перший втрачений апарат угруповання — «Рассвет-3» №4. Він зійшов з орбіти 6 червня, а запустили його 23 березня в першій партії.

Окрім №17, тривалий час знижувався ще один супутник другої партії — №23. У середині жовтня сервіс SONIKS прогнозував, що два апарати угруповання незабаром зійдуть з орбіти. Проте 20 жовтня, коли №23 опустився до 220 км, Росія врятувала його, швидко піднявши орбіту. Зараз він перебуває на висоті близько 300 км і підіймається далі.

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Решта угруповання розгортається повільно. З 30 супутників «Рассвет-3», які лишаються на орбіті, 26 уже піднялися до 500 км. Найближчим часом до них має приєднатися й №11. Запланована висота орбіти системи — 800 км, але спершу апарати обох партій збираються на 500 км. Там вони розходяться один від одного й займають свої позиції, а згодом мають одночасно піднятися вище й розподілитися по всій орбіті. Тому, на думку аналітиків видання, затримка на 500 км не означає, що місія провалилася.

Навіть на цій висоті супутники вже працюють, хоча поки в тестовому режимі. «Бюро 1440» випробовує термінали зв’язку у віддалених районах Росії. Крім того, такі пристрої, за повідомленнями, помічали на російських безпілотниках, що атакували Україну. Російська влада позиціює «Рассвет» як альтернативу Starlink і раніше заявляла, що угруповання налічуватиме 350 супутників, а згодом його розширять до 900. Почати комерційну експлуатацію системи в Росії планують 2027 року.

Defense Express вважає втрату двох апаратів звичною справою для перших серійних супутників і перших запусків. Для порівняння видання нагадує, як починався Starlink. Під час першого запуску SpaceX вивела на орбіту 60 супутників, і 10 із них не дісталися запланованих орбіт. Частину апаратів компанія звела з орбіти навмисно, щоб перевірити, як працює їхнє сходження.