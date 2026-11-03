Росія подала заявку на реєстрацію супутникової мережі «Рассвет-4» із 374 апаратів

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Проект спутникового сервиса «Бюро 1440»
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

29 жовтня російська адміністрація зв’язку направила до Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU) документи на нову низькоорбітальну мережу RASSVET-4. Саме для неї «Бюро 1440», розробник місцевого аналога Starlink, може готувати новий супутник «Рассвет-4».

Обидва документи значаться у відкритому реєстрі ITU, куди заявки потрапляють одразу після подання, ще до перевірки й офіційного оприлюднення. Перший із них, RUS2026-85633, — попередня інформація для публікації. Нею країна сповіщає учасників союзу про майбутню мережу. Другий, RUS2026-85634, — запит на координацію, з якого починається погодження частот мережі з іншими країнами.

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Згідно із заявкою, мережа налічуватиме 374 супутники на висоті 800 км. Їх розподілять між 17 орбітальними площинами, по 22 апарати в кожній. Документи розкривають і перші характеристики антен «Рассвет-4». Апарат матиме 12 променів — сім для передавання даних і п’ять для приймання. Оновлено в заявці й робочі частоти.

Експерти припускають, що за заявкою стоїть радше не окрема мережа, а підготовка до випробувань «Рассвет-4». Новий апарат має працювати в одному комплексі з «Рассвет-3». Імовірно, його доопрацювали після невдалих перших запусків попередньої моделі.

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Перші супутники «Рассвет-3» Росія вивела на орбіту в березні, а в липні здійснила другий пакетний запуск. З 32 апаратів двох партій щонайменше два вже зійшли з орбіти й згоріли в атмосфері. Решта 30 досі не зайняли розрахункових позицій на висоті 800 км.

Офіційно «Бюро 1440» про розробку «Рассвет-4» не оголошувало. Утім, ще у вересні представники компанії казали, що вдосконалюють конструкцію «Рассвет-3».

Наступний запуск російських супутників зв’язку, за оцінкою аналітиків, відбудеться найближчим часом, і на орбіту можуть вивести саме «Рассвет-4». 8 жовтня «Бюро 1440» представило серійний термінал для угруповання. Водночас до повноцінної роботи всієї системи ще далеко.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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