Google звинуватила китайського виробника у зараженні понад мільйона телеприставок

3 листопада підрозділ кіберрозвідки Google оприлюднив звіт про ботнет XCPE із понад 1,3 млн телевізійних приставок на Android. Бекдор у їхніх прошивках, за оцінкою дослідників, навмисно вбудовувала китайська Videostrong Technology, що виробляє Android-техніку на замовлення інших брендів. Минулого тижня Google разом із партнерами відключила сервери цього ботнету.

Заробляла Videostrong, за даними Google, на продажу доступу до заражених приставок. Виробник завантажував на них модулі злочинних партнерів, і вже ті накручували покази реклами, якої ніхто не бачив, або непомітно перетворювали приставку на вузол домашньої проксі-мережі. Через нього чужий трафік виходить в інтернет з IP-адреси власника. Частина модулів встановлювала на пристрій додаткові шкідливі програми. Серед них був і проксі Popanet від NetNut, інфраструктуру якого вимкнули ще влітку, коли ФБР і Google знешкодили ботнет NetNut.

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Цього разу Google подала позови й проти керівних серверів понад десятка сімейств шкідливого ПЗ, яке потрапляло на приставки через бекдор. Такі модулі поширювалися й іншими шляхами, тож, за оцінкою компанії, зловмисники втратили доступ щонайменше до 10 млн пристроїв поза XCPE.

Сам бекдор (у частині прошивок він значиться як com.oemservice) лежав у системному розділі й працював із системними правами. Якщо користувач його видаляв, після перезавантаження програма встановлювалася знову. Інструкції вона отримувала через MQTT — легкий протокол обміну повідомленнями для повільних і нестабільних мереж. Так оператори без відома власника встановлювали застосунки, виконували команди, робили знімки екрана й імітували натискання кнопок. Вони також вивантажували з пристроїв дані облікових записів, перелік встановлених програм і системні журнали.

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Обов’язкові тести, які Google вимагає від виробників сертифікованих Android-пристроїв, приставки Videostrong проходили завдяки прогалині в цих перевірках. Виробник заплутував код (обфускація) і завантажував шкідливу частину вже після першого запуску приставки. Перед встановленням нових програм бекдор ще й вимикав перевірку застосунків Google Play Protect. Google наголошує, що йдеться не про помилку розробників і не про дії окремого співробітника. Шкідливе ПЗ роками стояло в різних моделях і брендах, а виробник тримав для нього окрему інфраструктуру й постійно змінював налаштування, щоб уникнути виявлення.

Відтак Google розірвала співпрацю з Videostrong. Компанії та її майбутнім дочірнім і пов’язаним структурам заборонили випускати сертифіковані Android-пристрої й постачати ПЗ іншим сертифікованим виробникам. Google також змінила спосіб перевірки цілісності прошивок на сертифікованих приставках Android TV. Саму операцію проти ботнету компанія провела разом із Національним поліцейським агентством Японії та компаніями Lumen, HUMAN Security, Plume, Synthient і TrendAI.

Переважна більшість заражених пристроїв — приставки Android TV, але в ботнет потрапили й телемедичні термінали, караоке-системи та цифрові рекламні екрани в різних країнах. Такі приставки стають мішенню не вперше: у березні ботнет Katana захопив понад 30 тис. пристроїв на Android TV.

Google попереджає, що разові операції проблему не розв’язують. Оператори бекдорів, схем рекламного шахрайства й проксі-мереж працюють як один ланцюжок і після відключення швидко переходять на нові завантажувачі. Тому компанія радить купувати приставки лише в перевірених виробників, звіряючись зі списком партнерів на сайті Android TV, і не вимикати Google Play Protect. Обачності варто й із застосунками, що обіцяють гроші за «невикористаний інтернет»: саме через них розростаються нелегальні проксі-мережі.