Дослідник розкрив уразливість Android, через яку одне SMS обриває дзвінки

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Android
Фото: Depositphotos

Дослідник безпеки Марк Блах (Mark Blah) оприлюднив подробиці вразливості CVE-2026-58882 в Android, яка дає змогу віддалено порушити роботу мобільного зв’язку на смартфоні. Google закрила її в жовтневих оновленнях лише для Android 14–17, а смартфони з Android 12 і 13 лишаються вразливими, пише BleepingComputer.

Неофіційно вразливість назвали SMS of Death («SMS смерті»). Скористатися нею зловмисник може без жодних дій власника смартфона — досить, щоб повідомлення надійшло на пристрій. Такі атаки називають zero-click. Android обробляє шкідливе SMS ще до того, як воно потрапить до папки «Вхідні», тож власникові важко зрозуміти, що саме спричинило збій.

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Причина вразливості — некоректна перевірка довжини заголовка у функції WapPushOverSms.decodeWapPdu. Щоб використати цей недолік, зловмисник надсилає спеціально сформоване WAP Push-повідомлення завдовжки вісім байтів. Розбираючи його, система перетворює дані на 32-бітне ціле число зі знаком і не перевіряє, чи воно не виходить за допустимі межі. Число стає від’ємним, і через це виникає критична помилка NegativeArraySizeException. Вона аварійно зупиняє процес com.android.phone, який відповідає за мобільний зв’язок. Унаслідок збою обриваються поточні дзвінки, зокрема й до екстрених служб.

Збій може повторюватися. За словами Блаха, так буває, коли оператор зв’язку знову намагається доставити шкідливе повідомлення або коли Android наново обробляє збережені в пам’яті смартфона SMS. Видалити їх можна вручну через інструмент для розробників Android Debug Bridge (ADB), але це під силу лише технічно підготовленим користувачам.

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Дослідник також опублікував код, що демонструє атаку (proof-of-concept). Він дає змогу надсилати шкідливі повідомлення з іншого Android-смартфона, тому власникам пристроїв радять установити останні оновлення безпеки. Водночас Google посилює захист Android і від шахрайських повідомлень. У жовтні компанія анонсувала функцію, яка за допомогою штучного інтелекту перевірятиме в Google Messages повідомлення від незнайомців.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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