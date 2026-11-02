Pornhub відкрив платформу для відео без еротики

Порнографічний відеосервіс Pornhub оголосив кампанію, яка запрошує авторів публікувати ролики без еротичного змісту, розраховані на ширшу аудиторію. Платформа хоче розвивати напрями ігор, спорту, подорожей, кулінарії та гумору й перестати бути майданчиком лише для дорослого контенту, пише Tubefilter.

Ідею кампанії Pornhub ілюструє рекламним роликом. У ньому мати з сином зупиняються на дорозі через пробите колесо. Жінка сама міняє його й розповідає, що навчилася цього з відео порноакторки Натассії Дрімс на Pornhub. Таким сюжетом компанія хоче показати, що на платформі є місце й для навчальних, практичних роликів.

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Ще 2018 року стало відомо, що Pornhub планує виходити за межі контенту для дорослих. Уже тоді окремі музиканти й любителі зброї, які мали конфлікти з YouTube та іншими великими відеохостингами, почали викладати свої матеріали на цьому сервісі. Тепер платформа відкрито запрошує авторів будь-якої тематики, які стикаються з блокуваннями чи обмеженнями на інших майданчиках. Обмеження бувають і фінансовими: YouTube з лютого 2027 року ускладнить доступ до монетизації для нових авторів.

Головною перевагою Pornhub компанія називає велику аудиторію. За її даними, сервіс щодня відвідують понад 130 млн людей. Автори також можуть продавати платні підписки через вбудовану систему й викладати ролики без еротики поряд з іншими форматами. Ще один інструмент для поширення — Shorties, короткі вертикальні відео на зразок тих, що популярні в TikTok.

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Віцепрезидент Pornhub з бренду та спільноти Алекс Кекесі заявив, що автори можуть збирати на платформі аудиторію навколо різних напрямів своєї роботи. За його словами, додатковий дохід їм принесуть навіть ролики, які вони вже публікували на інших ресурсах.

Частина авторів, схоже, вже скористалася пропозицією Pornhub — за останній рік на сервісі зросла кількість пошукових запитів про ігри, фітнес, кулінарію й подорожі.