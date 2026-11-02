Newsmax Ukraine провів перший тестовий ефір на YouTube тривалістю майже 11 годин

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Newsmax Ukraine провів тестове мовлення на YouTube

2 листопада о 9:00 київський телеканал Newsmax Ukraine вийшов на YouTube із першою тестовою трансляцією. Про старт тестового мовлення генеральна продюсерка каналу Людмила Немиря напередодні написала в Facebook.

Ефір тривав майже 11 годин. Його запис канал зберіг на YouTube з описом «Перевірка якості трансляції». Судячи з нього, команда перевіряла технічний бік мовлення.

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У дописі Немиря попередила, що перший ефір навряд чи буде ідеальним і без помилок не обійдеться. Водночас вона наголосила, що за запуском стоїть «тривала і складна командна робота» журналістів, ведучих, редакторів, режисерів, інженерів і технічних фахівців.

Американський новинний телеканал Newsmax анонсував Newsmax Ukraine ще 9 лютого. Новий канал розташований у Києві й має виробляти власний місцевий і регіональний контент для глядачів в Україні, Східній Європі та сусідніх країнах. 28 травня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зареєструвала мовника — ТОВ «ТРК „Ньюсмакс Україна“».

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За словами Немирі, канал розрахований і на українських, і на американських глядачів. Ефіри перекладатимуть англійською, а частину програм готуватимуть спільно — наприклад, за участю політиків зі США та України.

Засновники Newsmax Ukraine — польське ТОВ «Варзар» латвійця Романа Варламовса і сама Немиря. «Варзар» володіє часткою 85%, Немиря — рештою 15%.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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