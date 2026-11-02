На телевізори, розетки й мережеві сховища припадають дві третини вразливостей розумного дому

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Netgear разом із Bitdefender представила щорічний звіт про загрози для пристроїв розумного дому. Автори звіту проаналізували дані, які з січня по вересень 2026 року надходили з 10,4 млн домашніх роутерів під захистом технологій Bitdefender.

Найбільше відомих вразливостей виявили в телевізорах — 22,7%. Далі йдуть розумні розетки (22,4%) і мережеві сховища (NAS) — 22%, тож разом на ці три класи пристроїв припадає 67,1% усіх виявлених вразливостей. Автори пояснюють це тим, що такими пристроями користуються п’ять-десять років, а оновлення безпеки виробники випускають лише два-чотири. Торік серед найвразливіших були медіаплеєри й ТВ-приставки, проте цьогоріч їх серед лідерів уже немає — значною мірою тому, що власники встановили свіжу прошивку.

Вразливістю звіт вважає кожен випадок, коли конкретний пристрій збігається з відомою вадою, внесеною до публічного реєстру CVE, тож один пристрій може дати кілька записів. Загалом таких записів 6,2 млрд. Найбільше їх припадає на телевізори — 270,3 млн, а модель LG OLED серії C 2020 року досі трапляється в даних 29,1 млн разів.

Застаріла прошивка — не єдиний ризик, пов’язаний із телевізором. Його можуть перетворити на проміжний вузол для чужого інтернет-трафіку або на джерело даних про домівку. У липні компанія Spur описала безплатні ТВ-застосунки, які пропускають такий трафік через телевізор за згодою власника, захованою в ліцензійній угоді. Телевізори LG, за даними видання Gamers Nexus, можуть записувати голос і збирати відомості про інші пристрої в мережі навіть тоді, коли здаються вимкненими. Схожу поведінку нещодавно виявили в телевізорах Samsung.

Розумні розетки (266,7 млн записів), за словами авторів, — типовий приклад пристрою, який переживає власну підтримку. Такі розетки дешеві, їх налаштовують один раз, а щойно модель знімають із продажу, виробник зазвичай припиняє й оновлення. Мережеві сховища (261,6 млн) небезпечні з іншої причини. Ці пристрої працюють цілодобово, мають доступ до всієї домашньої мережі й часто зберігають єдину копію сімейного фотоархіву. Саме тому NAS нерідко атакують програми-вимагачі, що шифрують файли заради викупу.

Окремо звіт рахує атаки на самі роутери. За дев’ять місяців Bitdefender зафіксувала 5,4 млрд подій безпеки, з них 4,85 млрд — сканування портів, тобто автоматичну перевірку, які служби на домашній адресі відповідають на запит. Це в середньому дві такі спроби на день на кожен роутер. Сканування ще не є зламом, лише розвідкою перед можливим нападом, однак на нього припало 90,1% усіх зафіксованих атак. Друге місце посів підбір паролів: 466,6 млн спроб, із яких 455 млн спрямовані на службу віддаленого робочого столу Windows (RDP).

Майже всі виявлені вразливості давно відомі й виправлені: на записи з реєстру CVE припадає 99,97%, а слабкі паролі й незашифрована авторизація становлять соті частки відсотка. Серед цих відомих вад найпоширеніші — помилки переповнення буфера, близько 54%. Значно рідше трапляються найнебезпечніші з них, які дають зловмисникові контроль над пристроєм. Підвищення привілеїв, виконання довільного коду й несанкціонований доступ до даних разом становлять близько 10,3%.

Серед подій року звіт згадує, як у березні Міністерство юстиції США ліквідувало чотири ботнети — мережі із захоплених пристроїв, зокрема Aisuru. Інший приклад — Словаччина, де у 279 щойно отриманих камерах дорожнього руху знайшли прихований канал віддаленого керування. Сам звіт зазначає, що Bitdefender постачає технології для сервісу захисту Netgear Armor і зацікавлена в його поширенні.