MEGOGO отримав права на Кубок Англії й покаже частину матчів безплатно в Т2

Медіасервіс MEGOGO став ексклюзивним транслятором Кубка Англії з футболу (The Emirates FA Cup) в Україні на сезон 2026/27. 6 листопада сервіс почне показ найстарішого футбольного турніру світу з першого раунду основної сітки, оголосила його пресслужба.

Упродовж 6–9 листопада MEGOGO покаже всі вісім матчів цього раунду, права на які доступні міжнародним мовникам. Клуби Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) та Чемпіоншипу, другого за силою дивізіону країни, традиційно вступають у боротьбу за трофей із третього раунду. Долю трофея вирішить фінал 22 травня 2027 року на лондонському стадіоні «Вемблі».

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Дивитися турнір у MEGOGO можна буде за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S та «Спорт». Актуальний розклад матчів з’являтиметься в розділі «Спорт» на платформі. Обрані матчі безплатно транслюватиме й лінійний телеканал «MEGOGO СПОРТ» — у цифровій ефірній мережі Т2 і кабельних мережах.

Кубок Англії поповнив футбольний пакет MEGOGO, у якому вже є єврокубки, провідні європейські ліги та матчі збірних. У сервісі пояснюють, що прагнуть зібрати на одній платформі турніри всього футбольного сезону — від національних чемпіонатів і кубків до головних клубних змагань Європи.

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«Ми послідовно будуємо футбольний пакет прав, який дає українському глядачеві доступ до ключових турнірів протягом усього сезону. Кубок Англії органічно доповнює цю пропозицію, адже це турнір із великою історією, участю топових англійських клубів і форматом, у якому щороку виникають неочікувані футбольні історії», — сказала директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко.

Нагадаємо, 3 вересня MEGOGO отримав ексклюзивні права на Лігу націй УЄФА та Євро-2028.