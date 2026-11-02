Maincast випустила безплатний застосунок для Android TV

Українська медіакомпанія Maincast представила застосунок Maincast.TV для смарттелевізорів на базі Android TV. Встановити його можна з Google Play, а платити чи оформлювати підписку для перегляду не потрібно. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Застосунок розрахований на великий екран і об’єднує спортивні та кіберспортивні трансляції Maincast. Спортивну частину в ньому представляє телеканал Maincast Sport. Про дистрибуцію цього каналу компанія домовилася зі Starlight Media ще влітку 2025 року.

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На Maincast Sport глядачі побачать матчі NBA сезону 2026/27, баскетбольного Єврокубка, футбольних чемпіонатів Туреччини й Бразилії та італійської Серії B. Крім трансляцій, канал показує авторські шоу, зокрема «УПЛ Вечірній». У квітні хіп-хоп виконавець OTOY записав окремий трек для ефірів NBA.

Для шанувальників кіберспорту в застосунку є турніри з Counter-Strike 2 і Dota 2. Усі трансляції, і спортивні, і кіберспортивні, можна дивитися наживо або в записі.

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Окрім тематичних телеканалів, Maincast має цифрову платформу Maincast.TV і входить до холдингу ARS Capital підприємця Максима Кріппи. У жовтні 2025 року Mediasat.INFO розбирав, як стратегія інвестора вплинула на розвиток компанії після запуску Maincast Sport.

Кріппа, який очолює ARS Capital як головний виконавчий директор, пояснює появу застосунку тим, що аудиторія кіберспорту давно вийшла за межі вузької ніші. За його словами, кіберспортивні турніри тепер дивляться вдома на телевізорі разом із друзями й родиною — так само, як традиційний спорт. Застосунок для смарттелевізорів, вважає він, відповідає цій зміні звичок і робить трансляції зручнішими.