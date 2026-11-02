«Київстар»: VoLTE і VoWiFi користуються понад 10,4 млн абонентів

Понад 55% голосового трафіку «Київстар» тепер припадає на дзвінки в мережі 4G (VoLTE) і через Wi-Fi (VoWiFi). Першою технологією користуються понад 10,3 млн абонентів оператора, другою — понад 2,6 млн, йдеться в пресрелізі компанії.

Частина абонентів дзвонить в обох режимах, тому загалом таких користувачів понад 10,4 млн. Ще в лютому оператор повідомляв про понад 40% такого трафіку. Тоді, за даними за грудень 2025 року, VoLTE скористалися 8,5 млн абонентів, а VoWiFi — 1,4 млн.

- Реклама -

У найбільших містах частка цих технологій ще вища. У Львові на них уже припадає понад 70% голосового трафіку, а Київ і Одеса наближаються до цієї позначки. Інший оператор, lifecell, наприкінці вересня повідомив, що через VoLTE в його мережі проходить 40% голосового трафіку.

Під час звичайного дзвінка смартфон перемикається на мережі попередніх поколінь. З VoLTE такого перемикання немає, тож можна водночас розмовляти й користуватися мобільним інтернетом. VoWiFi натомість дає змогу телефонувати через Wi-Fi там, де сигнал мобільної мережі слабкий. За словами оператора, обидві технології забезпечують чіткіший звук і швидше з’єднання.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Під час відключень електроенергії VoWiFi допомагає лишатися на зв’язку. Для такого дзвінка досить доступу до інтернету й резервного живлення для роутера. «Київстар» радить вмикати обидві технології одночасно. Тоді, якщо абонент під час розмови вийде із зони Wi-Fi, смартфон може автоматично перейти на VoLTE.

До переліку сумісних смартфонів уже входять понад 1300 моделей, і він далі розширюється. Крім Apple, Samsung і Xiaomi, найпопулярніших серед українців брендів, у ньому є пристрої Motorola, ZTE, OPPO, Google Pixel, Realme, Tecno, Infinix і Huawei. Дзвінки з цих смартфонів через VoLTE і VoWiFi оплачуються як звичайні голосові виклики за тарифом абонента, без доплат.

За даними опитування оператора, близько 90% користувачів цих технологій високо оцінюють їхню якість. У березні «Київстар» також запустив VoLTE у роумінгу — тоді послуга стала доступною в 37 країнах.