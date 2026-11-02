Google отримала з орбіти першу відповідь ШІ — хайку про космос

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Google вперше запустила модель ШІ на серверному процесорі TPU в космосі

30 жовтня Google повідомила, що модель Gemma 4 на борту прототипу супутника Project Suncatcher виконала перший запит із Землі. За словами компанії, це перша відповідь штучного інтелекту (ШІ), яку на орбіті згенерував серверний процесор TPU, — такі Google ставить у свої дата-центри.

1 жовтня ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела прототип на орбіту. Після запуску інженери кілька тижнів перевіряли апарат. Вони увімкнули керуючий комп’ютер і блоки з процесорами TPU, а потім провели перші тести машинного навчання.

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Завершивши перевірку, команда під час сеансу зв’язку з наземною станцією надіслала на борт перше завдання для Gemma 4 — написати хайку про перебування в космосі. Відповідь на нього надійшла, коли супутник пролітав над норвезьким архіпелагом Шпіцберген. Модель написала: «Blue marble below / Data streams in silent grace / Starlight feeds my core» (у перекладі — «Блакитна куля внизу, у тиші линуть дані, зоряне світло живить моє ядро»).

Далі Gemma 4 отримала інші запити. Модель склала кілька лімериків, тобто жартівливих п’ятирядкових віршів, про космос, а також підготувала звіти про технічний стан бортового обладнання за даними телеметрії.

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Найближчими тестами Google хоче з’ясувати, як процесори TPU працюють на орбіті під тепловим навантаженням і радіацією. Якщо вони впораються, у 2027 році компанія планує запустити два пов’язані між собою супутники.

Google представила Project Suncatcher у листопаді 2025 року. У межах цього проєкту компанія досліджує, чи можна перенести обчислення для ШІ в космос і живити їх сонячною енергією, тобто створити орбітальні дата-центри.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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