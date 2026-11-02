Депутати Франції проголосували за податок на інтернет-трафік

30 жовтня Національні збори Франції 11 голосами проти 10 ухвалили поправку соціаліста Лорана Ларді до проєкту бюджету на 2027 рік. Вона передбачає, що постачальники контенту сплачуватимуть 0,055 євро за кожен гігабайт даних, який отримують абоненти у Франції, йдеться в стенограмі засідання.

Автори поправки розраховують, що податок даватиме бюджету близько 10 млрд євро на рік. За оцінкою регулятора електронних комунікацій Arcep, на яку посилаються депутати, абоненти у Франції щороку отримують приблизно 200 млрд ГБ даних. Половина цього обсягу припадає на п’ять компаній — Netflix, Google, Meta, Amazon та Akamai, що спеціалізується на доставці контенту, пише Le Figaro. Разом із ще 20 іноземними платформами їхня частка сягає 75–80% трафіку, сказав під час засідання Ларді.

- Реклама -

Обсяг даних мають вимірювати самі інтернет-провайдери, зокрема Orange, SFR, Bouygues Télécom і Free. Вони визначатимуть, яка компанія надіслала дані, і передаватимуть ці відомості державі. Водночас податок для однієї компанії не має перевищувати 15% її обороту у Франції або 2% світового. Такий підхід, за словами Ларді, не порушує принципу мережевого нейтралітету, адже податок розраховують за фізичним обсягом даних на вході в мережу.

Автор поправки переконаний, що податок відновить рівновагу між місцевим бізнесом та американськими й азійськими гігантами онлайн-торгівлі, які, на його думку, майже уникають податків у Франції. Перекласти новий збір на користувачів компанії не зможуть, вважає він, адже Facebook, Instagram і TikTok безплатні. Прихильники поправки також сподіваються, що компанії почнуть активніше стискати дані, а дата-центри споживатимуть менше енергії.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Проти виступили уряд і фінансова комісія парламенту, яка раніше вже відхиляла цю поправку. Генеральний доповідач комісії Філіпп Жювен попередив, що техногіганти перекладуть податок на рекламодавців. Міністр державних рахунків Давид Амьєль натомість заявив, що для такої схеми знадобляться датчики трафіку або вимірювання на пристроях абонентів. Крім того, за його словами, половина податку, тобто 5 млрд євро, ляже не на великі компанії, а на дрібніших постачальників контенту, зокрема французьких. Ларді у відповідь навів приклад групи TF1, яка транслює через інтернет п’ять каналів. За його оцінкою, їй податок обійдеться лише у 200–300 тис. євро.

Остаточного рішення щодо поправки ще немає. У голосуванні взяли участь лише 35 депутатів, і тільки 21 з них підтримав поправку або виступив проти, решта утрималися. Тому уряд може вимагати повторного голосування, коли в залі збереться більше парламентаріїв, зазначає Le Figaro. Далі поправку має розглянути Сенат, де більшість належить правим партіям. Голосування щодо першої частини бюджету депутати, за даними Tom’s Hardware, проведуть на початку листопада.

Податки на цифрові послуги вже діють у кількох країнах Європи, але їх нараховують з доходів від реклами та інших онлайн-сервісів. Щоб компенсувати такі податки, Meta в березні оголосила про додаткові збори з рекламодавців у Франції, Італії та Іспанії. Залежно від країни вони становлять від 2% до 5% і діють з 1 липня 2026 року. В Україні іноземні цифрові сервіси сплачують ПДВ з електронних послуг. За дев’ять місяців 2025 року цей «податок на Google» приніс бюджету 10,6 млрд грн.