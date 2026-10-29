«Укртелеком» за січень-вересень 2026 року отримав 4,3 млрд грн доходу

За січень–вересень 2026 року «Укртелеком» наростив дохід до 4,3 млрд грн — це майже на 13% більше, ніж роком раніше. Прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації (EBITDA) зріс ще швидше — на 46%, йдеться в пресрелізі компанії.

Показник EBITDA перевищив 1,3 млрд грн, а його частка в доході (маржа EBITDA) становила 30,5%, на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік. Основну частину доходу компанії, як і раніше, приносять телекомунікаційні послуги. За цей час «Укртелеком» сплатив до бюджетів усіх рівнів майже 1,3 млрд грн податків і зборів. За власною оцінкою, компанія лишається одним із найбільших платників податків у галузі.

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Одним із ключових напрямів вкладень компанія називає оптичну мережу. «Укртелеком» замінює мідні лінії оптоволоконними й будує нові мережі в регіонах, зокрема в прифронтових областях. Від початку року компанія проклала понад 3,4 тис. км оптоволокна, і загальна протяжність її оптичної мережі сягнула 96,3 тис. км.

Мережа, побудована за технологією GPON, працює й під час відключень електроенергії, якщо в абонента є резервне живлення для домашнього обладнання. Саме оптику компанія вважає основою стабільного зв’язку в умовах енергетичних і безпекових загроз. Від таких загроз потерпає й інфраструктура «Укртелекому». Так, 4 жовтня російський дрон влучив у будівлю компанії в центрі Дніпра.

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До кінця третього кварталу «Укртелеком» приєднав до оптичної мережі майже 1450 медичних і 2038 освітніх закладів. Від початку року до них додалися 82 медичні й 143 навчальні установи. Доходи від оптичного інтернету за дев’ять місяців зросли на 12%. Ним користуються 85% приватних і 93% корпоративних абонентів компанії.

У вересні «Укртелеком» запустив віртуального мобільного оператора U Mobile. Послуги під цим брендом надає ТОВ «ТРИМОБ», єдиним засновником і учасником якого є «Укртелеком». Першою пропозицією оператора стала лінійка тарифів «Сімка». Її розробили для абонентів, яким мобільний зв’язок потрібен передусім для інтернету, месенджерів і перегляду відео.

Тариф «Сімка» входить і в пакет «Оптика+Сімка». Пакет поєднує мобільний зв’язок та інтернет із домашнім оптичним інтернетом, швидкість якого сягає 1 Гбіт/с. За все це приватні клієнти отримують один рахунок.

Ще одне джерело доходу — оренда приміщень, які звільняються під час модернізації мережі. За дев’ять місяців вона принесла компанії майже 495 млн грн.

Генеральний директор «Укртелекому» Юрій Курмаз зазначив, що у третьому кварталі компанія забезпечувала безперервну роботу мережі в усій країні. За його словами, «Укртелеком» і далі вкладає кошти в оптичну мережу та енергонезалежність зв’язку, підвищує операційну ефективність і запроваджує нові моделі співпраці, які допомагають раціональніше використовувати інфраструктуру.