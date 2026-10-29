«Київстар ТБ» ексклюзивно покаже документальний фільм про Кузьму Скрябіна

3 листопада «Київстар ТБ» проведе онлайн-прем’єру біографічного документального фільму «Кузьма: Страшно веселий» про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Купити стрічку можна буде лише на цій платформі.

Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, був музикантом і телеведучим, а його пісні досі цитують. Фільм простежує, як він змінювався з юних років і як став одним із найвідоміших музикантів і медійних діячів країни. За словами творців, стрічка розповідає і про те, як його особистість через роки продовжує впливати на українців.

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Основу фільму склали архівні матеріали, частину з яких раніше не оприлюднювали. Для цього знімальна група зібрала й опрацювала понад 400 годин відео- та аудіозаписів і більш ніж 22 тис. фотографій. Свідчення про життя музиканта автори шукали більш як у 150 джерелах. Серед них — приватні архіви, записи теле- і радіокомпаній, а також спогади родичів, друзів, колег і музикантів.

Фільм про Кузьму стане другою ексклюзивною онлайн-прем’єрою «Київстар ТБ» за кілька днів. Перед ним, 1 листопада, платформа покаже комедійний серіал «Котляревський» — за добу до його телепрем’єри.

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Відкрити «Київстар ТБ» можна на телевізорах і приставках Smart TV, смартфонах, планшетах, консолях Xbox, а також у вебверсії в браузері. Платформою можуть користуватися абоненти всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів — для входу досить власного номера телефону.