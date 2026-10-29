Аудиторія YouTube Premium і YouTube Music перевищила 150 млн передплатників

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YouTube Premium
Фото: Zulfugar Karimov / Unsplash

28 жовтня, звітуючи за третій квартал, гендиректор Alphabet Сундар Пічаї повідомив, що YouTube Premium і YouTube Music разом мають понад 150 млн передплатників. Компанія враховує й тих, хто користується пробним періодом, пише Android Authority.

Так само Alphabet рахувала й у березні 2025 року, коли повідомила про 125 млн передплатників, тож ці цифри можна порівнювати напряму. Як передплатники розподіляються між Premium і Music, компанія не розкриває.

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Аудиторія зростає попри подорожчання передплати. Зокрема, в Україні YouTube у серпні вперше за багато років підвищив ціни. Індивідуальна передплата Premium подорожчала з 99 до 179 грн на місяць, сімейна — зі 149 до 299 грн. Водночас тут з’явився дешевший тариф Premium Lite. Його передплатники дивляться більшість відео без стандартної реклами, а також можуть слухати ролики у фоні й завантажувати їх для перегляду офлайн.

У третьому кварталі рекламний виторг YouTube, за даними Variety, сягнув 11,21 млрд доларів — на 9,2% більше, ніж рік тому, і менше, ніж прогнозували аналітики. Темпи зростання при цьому сповільнилися. Роком раніше рекламний виторг YouTube зріс на 15%, а в першому й другому кварталах 2026 року — на 11% і 13%.

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Натомість доходи YouTube від передплат уже зростають швидше, ніж від реклами, заявив під час конференції з інвесторами головний бізнес-директор Google Філіп Шиндлер. За підсумками 2025 року цей виторг, за даними Alphabet, перевищив 60 млрд доларів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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