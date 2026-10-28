Стартап Cowboy Space розробляє ракету Big Iron, яка має потіснити Falcon 9

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Big Iron from Cowboy Space
Courtesy of Cowboy Space

27 жовтня американський стартап Cowboy Space, що до травня мав назву Aetherflux, представив проєкт ракети-носія Big Iron із багаторазовим першим ступенем. Гендиректор компанії Байджу Бхатт в інтерв’ю Axios заявив, що стартап уже веде переговори про заміну Falcon 9.

Нішу для новачка відкрила сама SpaceX. У вересні вона перестала приймати замовлення на запуски Falcon 9 після 2028 року. Свої запуски компанія переводить на повністю багаторазову систему Starship. Втім, астронавтів NASA вона й надалі доставлятиме до МКС: ці контракти SpaceX продовжила за межі 2028 року.

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Ракета Big Iron матиме два ступені, висоту близько 86 м і дев’ять двигунів Clydesdale на рідкому метані та кисні. За заявою Cowboy Space, вона зможе виводити на сонячно-синхронну орбіту понад 15 т вантажу, а частину її конструкції використовуватимуть повторно, щоб здешевити виробництво й пуски. Перший екземпляр компанія планує збудувати до кінця 2027 року, а відправити в політ — у 2028-му.

Насамперед стартап розробляє ракету, щоб розгортати дата-центри на орбіті. Ще в травні він подав заявку до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) на угруповання Stampede з 20 тис. серверів. Другий ступінь Big Iron від початку проєктують саме як автономний сервер, хоча буде й версія ступеня для виведення вантажів клієнтів.

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Кожен такий сервер отримає п’ять стійок із прискорювачами Nvidia Vera Rubin і стане обчислювальним вузлом мегаватного класу. Тепло від цього обладнання відводитимуть розкладні радіатори. Їх, як і сонячні панелі, кріпитимуть до корпусу ступеня.

Сонячні панелі ступеня можна буде використати й інакше. Замість серверів компанія зможе встановити на ньому апаратуру, яка передаватиме зібрану в космосі енергію на Землю або живитиме інші супутники. На це стартап раніше теж просив дозволу в FCC.

Окремі технології Cowboy Space уже перевіряє на орбіті. Там працює експериментальний апарат Reason-1, на якому випробовують лазерну передачу енергії на Землю. У 2027 році місія Reason-2 має перевірити роботу графічних процесорів у космосі для комерційних і державних обчислень. Big Iron поки що існує лише в проєкті, тож заявлені характеристики й терміни ще мають підтвердити випробування.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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