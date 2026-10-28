Регулятор США дозволив Amazon купити супутникового оператора Globalstar

27 жовтня Федеральна комісія зв’язку США (FCC) погодила угоду, за якою підрозділ Amazon Leo купує супутникового оператора Globalstar за 11,5 млрд доларів. Amazon розраховує почати комерційне обслуговування абонентів до кінця 2026 року, повідомляє Reuters з посиланням на регулятора.

У квітні Amazon оголосила, що купує Globalstar. Тепер компанія отримає близько двох десятків супутників оператора й частоти для зв’язку смартфонів із супутниками. На думку FCC, ці активи допоможуть Amazon Leo вийти на ринок, де абонентські пристрої під’єднуються до супутників напряму, і пропонувати як фіксований, так і мобільний зв’язок. Своєю чергою, Amazon зобов’язалася вкласти в проєкт Leo понад 10 млрд доларів.

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З квітня 2025 року Amazon Leo вивела на орбіту близько 400 супутників. Уже на початку липня компанія мала достатньо апаратів, щоб обслуговувати перших абонентів. Того ж місяця Amazon подала заявку на угруповання до 5105 супутників. До 2029 року компанія планує розгорнути на низькій навколоземній орбіті ще кілька тисяч апаратів. Для порівняння, у Starlink, лідера ринку супутникового зв’язку, вже працює понад 11 тис. супутників.

Globalstar також забезпечує екстрений зв’язок і визначення місцеперебування для iPhone та Apple Watch. Amazon домовилася з Apple, що ці послуги працюватимуть і надалі. У 2024 році Apple вклала в Globalstar близько 1,5 млрд доларів і отримала 20% його капіталу. У 2025 році на неї припало майже дві третини виторгу оператора. У межах угоди Amazon планує викупити й частку Apple.

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Globalstar за підтримки Apple розробляє нову мережу, з якою його угруповання має зрости до 54 супутників, включно з резервними. Зараз у нього їх лише близько двох десятків.