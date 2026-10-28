Перевищення потужності може стати новою підставою для заборони роутерів TP-Link у США

15 жовтня Федеральна комісія зв’язку США (FCC) у двох листах попередила американську компанію TP-Link Systems, що три моделі її роутерів перевищують допустиму потужність. За оцінкою експертів, на яких посилається агентство Bloomberg, це може стати підставою заборонити навіть ті роутери компанії, що вже продаються в США.
Листи надіслало Управління інженерії та технологій FCC. За його попередніми даними, у заявках на сертифікацію чотирьох моделей компанія навела «неправдиві або неточні відомості». Три з них під час тестування не вклалися в ліміти потужності. Ці моделі охоплюють різні цінові сегменти — від ігрового роутера серії Archer приблизно за 600 доларів до компактного дорожнього пристрою початкового рівня за 140 доларів.
Докладну відповідь із документами, які її підтверджують, регулятор чекає до 30 жовтня. Крім того, до листування компанія має залучити фахівців FCC, які займаються питаннями національної безпеки.
У TP-Link пообіцяли перевірити дані щодо цих роутерів, за потреби повторно їх протестувати й виправити проблему, якщо вона підтвердиться. Водночас представник компанії назвав можливі порушення лише «поодинокими відхиленнями від норми». За його словами, цього року на всі чотири моделі разом припадає менше ніж 0,33% продажів TP-Link у США.
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TP-Link заснували в Китаї тридцять років тому, а 2024 року компанія завершила поділ на дві незалежні структури. Одна з них має штаб-квартиру в Ірвайні в штаті Каліфорнія, інша — у Шеньчжені. Американська TP-Link Systems намагається дистанціюватися від шеньчженської компанії й навесні переконувала FCC, що є американською. Утім, розслідування Bloomberg 2025 року показало, що вона досі активно працює в материковому Китаї.
При цьому частина американських посадовців побоюється, що влада Китаю може залучити TP-Link до кібератак. Компанія такі припущення відкидає. Питання безпеки її роутерів уже дійшло до суду: на початку жовтня генпрокурор Флориди подав позов проти виробника.
У березні FCC заборонила продаж усіх нових моделей роутерів іноземного виробництва, якщо виробник не отримав спеціального дозволу. Такий дозвіл регулятор уже видав конкурентам TP-Link, зокрема Netgear, Asustek Computer і належній Amazon компанії Eero. Сама TP-Link його досі не має. Щоб домогтися схвалення регулятора, компанія заявила про готовність вкласти 1 млрд доларів у виробництво в США й планує збирати там роутери Wi-Fi 8.