Перевищення потужності може стати новою підставою для заборони роутерів TP-Link у США

15 жовтня Федеральна комісія зв’язку США (FCC) у двох листах попередила американську компанію TP-Link Systems, що три моделі її роутерів перевищують допустиму потужність. За оцінкою експертів, на яких посилається агентство Bloomberg, це може стати підставою заборонити навіть ті роутери компанії, що вже продаються в США.

Листи надіслало Управління інженерії та технологій FCC. За його попередніми даними, у заявках на сертифікацію чотирьох моделей компанія навела «неправдиві або неточні відомості». Три з них під час тестування не вклалися в ліміти потужності. Ці моделі охоплюють різні цінові сегменти — від ігрового роутера серії Archer приблизно за 600 доларів до компактного дорожнього пристрою початкового рівня за 140 доларів.

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Докладну відповідь із документами, які її підтверджують, регулятор чекає до 30 жовтня. Крім того, до листування компанія має залучити фахівців FCC, які займаються питаннями національної безпеки.

У TP-Link пообіцяли перевірити дані щодо цих роутерів, за потреби повторно їх протестувати й виправити проблему, якщо вона підтвердиться. Водночас представник компанії назвав можливі порушення лише «поодинокими відхиленнями від норми». За його словами, цього року на всі чотири моделі разом припадає менше ніж 0,33% продажів TP-Link у США.

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TP-Link заснували в Китаї тридцять років тому, а 2024 року компанія завершила поділ на дві незалежні структури. Одна з них має штаб-квартиру в Ірвайні в штаті Каліфорнія, інша — у Шеньчжені. Американська TP-Link Systems намагається дистанціюватися від шеньчженської компанії й навесні переконувала FCC, що є американською. Утім, розслідування Bloomberg 2025 року показало, що вона досі активно працює в материковому Китаї.

При цьому частина американських посадовців побоюється, що влада Китаю може залучити TP-Link до кібератак. Компанія такі припущення відкидає. Питання безпеки її роутерів уже дійшло до суду: на початку жовтня генпрокурор Флориди подав позов проти виробника.

У березні FCC заборонила продаж усіх нових моделей роутерів іноземного виробництва, якщо виробник не отримав спеціального дозволу. Такий дозвіл регулятор уже видав конкурентам TP-Link, зокрема Netgear, Asustek Computer і належній Amazon компанії Eero. Сама TP-Link його досі не має. Щоб домогтися схвалення регулятора, компанія заявила про готовність вкласти 1 млрд доларів у виробництво в США й планує збирати там роутери Wi-Fi 8.