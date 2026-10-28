Opera додала в браузер WebAI — вебстандарт для запуску ШІ-моделей на комп’ютері

27 жовтня Opera відкрила в браузері Opera One ранній доступ до WebAI. З цим вебстандартом сайти й розширення можуть звертатися до ШІ-моделі, яка працює просто на комп’ютері користувача, без хмарних сервісів. Згодом підтримка з’явиться також в Opera GX та Opera Neon.

Сам WebAI поки лише запропонований як вебстандарт, і цю пропозицію підтримують, зокрема, Google і Microsoft. Свою реалізацію Opera не прив’язала до жодного розробника ШІ й побудувала на відкритих моделях, які можна вільно завантажити. Серед доступних на старті — Gemma від Google, а на комп’ютерах Mac також вбудована базова модель Apple.

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З WebAI просто в браузері можна генерувати текст, класифікувати вміст і визначати зв’язки між окремими фрагментами інформації. Так, розширення може впорядковувати вкладки, позначати клікбейт чи шукати доречні вакансії за допомогою моделі на ноутбуці — без облікового запису й оплати. Щоб показати ці можливості розробникам, Opera випустила кілька зразкових розширень. Одне з них перетворює статтю на рухому візуалізацію, де схожі за змістом речення розташовуються поруч.

Компанія наголошує, що від локального ШІ виграють і розробники, і користувачі. Першим не доведеться утримувати власну ШІ-інфраструктуру й платити за кожен запит, а другим — оформлювати передплати на ШІ-сервіси. Дані, які обробляє модель, при цьому лишаються на пристрої. Віцепрезидент Opera з браузерів і ШІ Кристіан Колондра пояснив такий підхід тим, що багато завдань ШІ не потребують дата-центру, адже з ними вже впорається звичайний ноутбук.

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WebAI користувач вмикає сам, і доти браузер нічого не завантажує. Після ввімкнення кожен сайт має окремо попросити дозвіл на доступ до локальної моделі — так само, як просить доступ до вебкамери. Поки функція працює на 64-бітних комп’ютерах з Windows і процесорами Intel чи AMD, а також на Mac із чипами Apple. Швидкість її роботи залежить від потужності конкретного пристрою.

Із двох браузерів, які отримають WebAI згодом, Opera GX призначений для геймерів і стримерів, а Opera Neon виконує завдання користувача за допомогою ШІ-агентів. Свій ШІ-браузер ChatGPT Atlas мала й OpenAI, але в липні компанія вирішила закрити його менш ніж за рік після запуску.

Opera вперше відкрила доступ до локального ШІ ще 2024 року, але лише в експериментальній збірці для розробників. Тепер компанія планує додати більше відкритих моделей для різних пристроїв і нові інструменти для створення браузерних сервісів на основі локального ШІ. Нові функції в браузерах Opera з’являються не лише у сфері ШІ. Так, на початку жовтня компанія вбудувала туристичну eSIM у браузер для Android.

Разом із WebAI Opera випустила ще одну технологію для розробників — HTML-in-Canvas. Вона дає змогу вбудовувати справжні інтерактивні вебсторінки у 2D- і 3D-сцени. Меню, кнопки й форми рухаються разом зі сценою і при цьому лишаються робочими, тож, на думку компанії, технологія найкраще підійде для ігор і Opera GX. Як це виглядає, Opera показала на демонстраційних проєктах. Серед них — Gamer Room з живими вебсторінками на екранах тривимірної кімнати, а також Webpage Bulldozer, де елементи сторінки перетворюються на фізичні об’єкти.