1 листопада на «Київстар ТБ» стартує показ українського комедійного серіалу «Котляревський» про команду ресторану, яка відроджує національні кулінарні традиції. Онлайн-прем’єра відбудеться лише на цій платформі, а телеглядачі побачать його наступного дня.

Дія розгортається в однойменному ресторані. Його команда переосмислює українську кухню й відтворює старовинні страви, зокрема натхненні рецептами з «Енеїди». Проте за кухонними експериментами та буднями закладу стоять не лише професійні виклики, а й особисті історії героїв — їхні амбіції, почуття й робочі конфлікти.

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Запального шеф-кухаря Юрія Борщевського, який прагне втілити власне бачення української гастрономії, грає Володимир Ращук. Дар’я Петрожицька виконує роль власниці ресторану Ельвіри Костянтинівни. Після зради чоловіка її героїня намагається повернути контроль над своїм життям. Ірина Кудашова втілила новачку Квітославу Левицьку, яку куховарити навчила бабуся. Героїня приходить у ресторан зі своїми принципами та звичкою казати правду. Саме з характерів, амбіцій і рішень персонажів виростають курйозні ситуації, несподівані повороти та романтичні лінії.

Цієї осені це вже не перша українська прем’єра на «Київстар ТБ» — у вересні платформа випустила власну мелодраму «Мій новий берег». Як і решту її контенту, «Котляревського» можна дивитися на телевізорах і приставках зі Smart TV, смартфонах, планшетах, консолях Xbox, а також у вебверсії в браузері. Платформа доступна абонентам будь-яких мобільних операторів та інтернет-провайдерів, а для входу досить номера телефону.