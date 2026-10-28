28 жовтня Kyivstar Group, до якої входить оператор «Київстар», оголосила про придбання GigaCloud — одного з провідних українських провайдерів хмарної інфраструктури. За провайдера група заплатить до 2,28 млрд грн, або до 50 млн доларів.

З GigaCloud «Київстар» зможе поєднати для бізнесу й державних установ зв’язок, хмарну інфраструктуру та кіберзахист. Провайдер додасть до цього базу корпоративних клієнтів і власні потужності в Україні та Польщі. За оцінкою групи, купівля також посилить її можливості в суверенній хмарній інфраструктурі, тобто розміщеній у межах країни. На цій основі група розраховує розвивати сервіси зі штучним інтелектом для українських компаній і держсектору.

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GigaCloud працює з 2016 року й нині обслуговує понад 1800 корпоративних клієнтів. У 2025 році, за неаудитованою управлінською звітністю, компанія отримала близько 14 млн доларів виторгу. Її прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA) становив 4,7 млн доларів, тож рентабельність за цим показником сягнула приблизно 34%.

Більшу частину з 50 млн доларів — 41 млн — становить ціна самої компанії. Ще до 4 млн доларів припадає на відкладені боргові зобов’язання. Решту, близько 5 млн доларів, група виплатить лише за певних умов. Приблизно 3 млн доларів залежать від того, чи досягне GigaCloud погоджених показників ефективності. Інші до 2 млн — це компенсація капіталовкладень (CAPEX) у визначені інвестиційні проєкти. Оцінюючи провайдера, група враховувала темпи його зростання, провідні позиції на ринку й очікуваний ефект від поєднання бізнесів.

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Угоду завершать після того, як сторони виконають стандартні для таких операцій умови. Тоді GigaCloud стане окремим підрозділом Kyivstar Group, але збереже свій бренд і нинішню команду керівників. Засновники GigaCloud, як очікує група, і надалі керуватимуть компанією. Для її клієнтів угода не передбачає змін — ні в чинних договорах, ні в рівні сервісу, ні в комерційних умовах.

Президент Kyivstar Group Олександр Комаров назвав купівлю важливим кроком у реалізації цифрової стратегії групи. За його словами, разом із GigaCloud «Київстар» отримує сформований хмарний бізнес, досвідчену команду й напрацювання в дослідженнях і розробках. Комаров пояснив, що в поєднанні з телекомунікаційною інфраструктурою оператора це допоможе більшій кількості компаній модернізувати свою роботу.

Генеральний директор і співзасновник GigaCloud Назарій Курочко очікує, що у складі групи провайдер швидше інвестуватиме в інфраструктуру й розширить присутність на ринку. «На тлі зростання попиту на суверенні хмарні рішення ця співпраця посилює наші можливості масштабувати безпечні хмарні сервіси та робити свій внесок у цифровий розвиток України», — додав Антон Хвастунов, який заснував GigaCloud разом із Курочком.

Про намір «Київстару» купити GigaCloud повідомили джерела ще у вересні 2025 року. Відтоді цю угоду розглядав Антимонопольний комітет України (АМКУ).

У липні 2026 року регулятор дозволив купівлю, але з умовами. Зокрема, хмарні послуги GigaCloud мають лишатися доступними окремо від зв’язку та інтернету оператора.