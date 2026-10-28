Instagram тестує горизонтальні відео до 90 хвилин, щоб конкурувати з YouTube

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Instagram - новий логотип 2026
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Instagram залучив окремих авторів у США до тестування формату Features для горизонтальних відео тривалістю до 90 хвилин. Раніше випробування почалися в Бразилії, а згодом коло учасників має розширитися, повідомляє The Verge з посиланням на керівника соцмережі Адама Моссері та віцепрезидентку з продуктів Тессу Лайонс.

Цим форматом Instagram хоче привабити авторів подкастів, інтерв’ю та інших довгих роликів і скласти конкуренцію YouTube. Такі відео з’являтимуться в основній стрічці та в розділі рекомендацій Explore. Автори зможуть публікувати в Reels короткі фрагменти з посиланням на повний запис. Так глядач перейде від уривка інтерв’ю до всього випуску, не виходячи із застосунку. Цей спосіб просування соцмережа планує використати й для подкастів.

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Сам Моссері визнав, що довго виступав проти тривалих відео в Instagram. На його думку, перегляд таких роликів скорочує час, який користувачі витрачають на фото, короткі дописи та спілкування з друзями. Тепер керівництво соцмережі розраховує поєднати обидва формати, і ролики в Reels мають приводити глядачів до повних випусків.

Features розраховано й на перегляд через застосунок Instagram for TV. У компанії вважають, що великий екран підходить для довгих відео краще, ніж смартфон. У червні соцмережа вже тестувала горизонтальні ролики на телевізорах Samsung, а нині застосунок доступний і на пристроях з Amazon Fire TV та Google TV. Нещодавно до них додалися медіаплеєри Apple TV, власники яких отримали застосунок Instagram.

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Водночас Instagram тестує функцію Series, яка дає змогу об’єднувати кілька Reels у послідовні епізоди на сторінці автора. Тестувати її Meta почала ще в червні. Інший напрям роботи — зробити прямі трансляції помітнішими, зокрема для користувачів, які не підписані на автора ефіру. Терміни масового запуску цих можливостей компанія поки не назвала.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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