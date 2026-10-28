Huawei представила Router X2 і Router X2 Pro з Wi-Fi 7 у формі книги

26 жовтня Huawei вивела на китайський ринок Router X2 і Router X2 Pro за ціною від 478 юанів (близько 71 долара). Апаратна частина в цих двох моделей однакова, а старша вирізняється змінними кольоровими панелями, пише Gizmochina.

Обидва роутери за формою схожі на книгу, тож антен зовні не видно. Базовий Router X2 продають лише в білому кольорі, а Router X2 Pro — у трьох забарвленнях: Earth Brown, Oak White і Stone Gray. Колір старшої моделі задає магнітна панель, яку власник може зняти й замінити іншою. Huawei показала й зелений варіант Spruce Green, але дати початку його продажів не назвала. Для Router X2 Pro компанія оприлюднила файли, за якими власну панель можна надрукувати на 3D-принтері.

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Розміри в обох моделей однакові — 191,7 мм заввишки, 51,1 мм завширшки й 141,1 мм завглибшки. Router X2 і Router X2 Pro важать близько 440 і 475 г відповідно.

Усередині роутерів — чип серії Lingxiao 760. За даними Huawei, він злагоджено працює зі смартфонами, планшетами та іншими пристроями компанії й зменшує втрати продуктивності, пов’язані з несумісністю. Його доповнюють чотири підсилювачі сигналу та «розумна» антена, а власний алгоритм Huawei обирає для нього найкращий шлях. Компанія стверджує, що в зонах зі слабким сигналом роутери вдвічі підвищують швидкість і на 80% знижують затримку.

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Wi-Fi 7 тут дводіапазонний. У діапазоні 2,4 ГГц теоретична швидкість сягає 688 Мбіт/с, у діапазоні 5 ГГц — 2882 Мбіт/с, разом — 3570 Мбіт/с. Діапазону 6 ГГц роутери не підтримують. Для дротового під’єднання є один порт Ethernet на 2,5 Гбіт/с і три гігабітних, причому кожен автоматично перемикається між режимами WAN і LAN. Обсяг оперативної пам’яті — 256 МБ, вбудованого накопичувача — 128 МБ, а споживана потужність не перевищує 18 Вт.

Щоб сигнал покривав усе житло, власник може завантажити план квартири в застосунок Huawei Smart Life, і штучний інтелект підкаже, куди поставити роутер. Якщо одного пристрою замало, кілька можна об’єднати в mesh-мережу дротом або бездротово. Один роутер розрахований на житло площею до 90 м², комплект із двох — на 90–150 м². Пристрої в комплекті заздалегідь сполучені між собою, тому другий роутер приєднується до мережі сам, щойно його ввімкнути в розетку. Підтримується й дводіапазонний роумінг: сумісний смартфон під’єднується до нового роутера, ще не розірвавши зв’язку з попереднім. Ця функція працює лише з підтримуваними смартфонами Huawei.

Для своїх пристроїв Huawei передбачила й окремий ігровий режим. Він долучає три паралельні канали, і, за словами компанії, ігри працюють до 50% плавніше. В основі режиму — StarFlash. Так у Китаї називають NearLink, технологію бездротового зв’язку на коротких відстанях, яку Huawei представила 2023 року. Обидва роутери також працюють як шлюз розумного дому для пристроїв зі StarFlash, Bluetooth і Wi-Fi.

Батьківський контроль дає змогу переглядати звіти про користування мережею, обмежувати час і платежі, а також закривати доступ до ігор, відеосервісів і соцмереж. Стежити за дитиною можна й зі смартфона: власники пристроїв Huawei з HarmonyOS 7.0 і новішими версіями можуть через голосового помічника Xiaoyi перевірити, чи дитина зараз в інтернеті. Для цього роутер треба спершу прив’язати до облікового запису Huawei.

Від спроб підібрати пароль до Wi-Fi роутери захищає система HomeSec. Підтримуються й протоколи захисту WPA2 і WPA3. Крім того, роутери дають змогу вести чорний і білий списки пристроїв, створити гостьову мережу, налаштувати IPv6 і обрати тип під’єднання — PPPoE або статичну IP-адресу. Huawei запевняє, що сумарно випробовувала роутери понад 48 тис. годин у складних умовах і перевірила їхню роботу за температури від -20 до +65 °C.

Білий Router X2 коштує 478 юанів (71 долар), комплект із двох таких роутерів — 888 юанів (132 долари). Кольоровий Router X2 Pro продають за 588 юанів (87 доларів), а комплект із двох у забарвленнях Earth Brown і Oak White — за 1108 юанів (164 долари). Нова серія дешевша за роутер AX6 Pro з Wi-Fi 6. Той вийшов у 2024 році й коштував 699 юанів.

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Huawei володіє й патентами на технології Wi-Fi 7. У червні компанія оцінила ліцензію на них у 5 центів за кожен пристрій.