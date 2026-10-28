Google представила Gemini 4 Carbon — свою найпотужнішу ШІ-модель

28 жовтня Google оголосила про випуск нової моделі Gemini 4 Carbon. Попередню, Gemini 4 Argon, компанія представила двома тижнями раніше. Carbon призначена для тривалих інженерних завдань і захисту програм від атак, проте спершу її отримають лише окремі фахівці з кібербезпеки.

У рейтингу Artificial Analysis Intelligence Index, оновленому до версії 5.0, Gemini 4 Carbon посіла перше місце з 59 балами. Упевнено лідирує модель і в тестах на кібербезпеку: вона обійшла конкурентів на всіх трьох етапах роботи з вразливостями. У тесті SEC-bench Pro модель шукає вразливості в реальних програмах і тут набрала 88,2%. Тест ExploitGym з’ясовує, чи можна використати знайдену ваду для атаки, — тут результат 54,8%. Виправлення вад оцінює тест CWE-bench від компанії Collinear, де Carbon показала 71%. Усі три тести Google проводила з вимкненими захисними обмеженнями моделі.

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Пошук вразливостей за допомогою штучного інтелекту вже став окремим напрямом досліджень: у серпні агенти ШІ виявили 84 вразливості в ядрах мереж 4G і 5G. Власні тести Google показують, що з генерацією безпечного коду Carbon справляється більш ніж удвічі частіше, ніж Argon. Команда браузера Chrome теж помітила різницю: якісні виправлення помилок нова модель готує понад удесятеро краще за велику модель іншої лабораторії. За даними хмарної платформи безпеки Wiz, що належить Google, Carbon лідирує й у тестах, де потрібно імітувати атаки на вебсайти.

Окрім кібербезпеки, модель краще за попередницю пише код, розв’язує наукові задачі й розробляє вебсайти. Під час внутрішніх випробувань Carbon кілька днів поспіль працювала над одним завданням — знаходила причини складних помилок у великих програмних проєктах і виправляла їх. У рейтингу веброзробки WebDev Arena показник моделі зріс на 89 пунктів, до 1768, — це четверте місце.

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Окремо компанія вимірювала, наскільки модель дотримується заданих меж. Коли Carbon працювала разом із розробниками Google, кількість попереджень про серйозні порушення правил скоротилася майже на 80%. Водночас тверджень, не підкріплених фактами, модель робить приблизно вдвічі менше, ніж Argon. Посилився й захист від зловмисників: у тесті компанії Gray Swan жодна атака через приховані в даних сторонні інструкції (prompt injection) не вдалася. Проти Argon спрацьовували 0,7% таких атак.

Google бере участь у добровільній програмі уряду США, за якою нові моделі перевіряють перед випуском. Після перших фахівців з кібербезпеки компанія поступово відкриє доступ до Carbon іншим довіреним партнерам через програму Fairwind. Розробники, компанії та звичайні користувачі отримають модель пізніше, точних строків Google не називає. Аудиторія в компанії чимала: застосунок Gemini ще в серпні перевищив 1 млрд активних користувачів на місяць.

У вступний період розробники платитимуть за Carbon стільки ж, скільки за Argon. Ціну визначають у токенах — фрагментах тексту, якими модель вимірює обсяг даних. Мільйон вхідних токенів коштуватиме 2 долари, а вихідних — 10 доларів. Вхідні дані, які вже збережені в кеші, обходяться на 95% дешевше.