Власники Apple TV отримали змогу дивитися Instagram на телевізорі

Meta випустила застосунок Instagram для медіаплеєрів Apple TV, і він уже доступний в App Store. Встановити його можна на пристрій з tvOS 26.0 або новішою версією операційної системи, пише MacRumors.

У телевізійній версії сервісу є Reels, довгі відео й прямі трансляції. Крім того, в ній можна стежити за роликами улюблених авторів, шукати новий контент і продовжити перегляд, який розпочали на іншому пристрої. Meta позиціює застосунок як спосіб дивитися відео разом із друзями чи родиною.

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Версію 66.0 для Apple TV датовано 23 жовтня, тож, найімовірніше, саме тоді застосунок і вийшов. Ще 19 жовтня в архівній копії сторінки Instagram в App Store серед сумісних пристроїв значилися тільки iPhone та iPad. Повноцінну версію для iPad сервіс отримав лише приблизно рік тому.

До Apple TV телевізійна версія Instagram уже працювала на інших платформах. Тестувати її Meta почала в США наприкінці 2025 року на Amazon Fire TV. У лютому 2026-го вона з’явилася на Google TV, а в червні — на телевізорах Samsung. Спершу застосунок здебільшого автоматично відтворював тематичні добірки Reels, а згодом компанія додала довгі відео та трансляції.