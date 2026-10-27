Україна випробовує на орбіті перший супутник власної мережі зв’язку

1 жовтня ракета Falcon 9 компанії SpaceX у межах місії Transporter-18 вивела на орбіту OBRIA NANO — перший тестовий супутник майбутньої незалежної мережі зв’язку України. Над проєктом українська компанія HIMERA працює разом із данською GomSpace. Про це йдеться в повідомленні HIMERA у Facebook.

Власна супутникова мережа, за задумом компанії, має дати Україні додаткові канали зв’язку й зменшити її стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури. Над такою системою для країни працює не лише HIMERA. Зокрема, Міністерство оборони підписало лист про наміри з фінськими ICEYE та Nokia.

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Наступним кроком HIMERA називає перенесення виробництва супутників і наземних терміналів в Україну. За словами компанії, це дасть змогу розвивати власні технології супутникового зв’язку й поступово нарощувати потужності в країні.

Випробування OBRIA NANO йдуть за планом, розповіли в HIMERA виданню «Мілітарний». На цьому етапі компанія перевіряє можливості майбутнього угруповання. Ці тести мають дати практичний досвід, потрібний для розвитку проєкту та його інтеграції в національну інфраструктуру. При цьому супутник контролюватиме український оператор, а працюватиме апарат в інтересах стратегічної безпеки.

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«Це можливість закласти основу незалежної мережі зв’язку України», — прокоментував запуск співзасновник і генеральний директор HIMERA Міша Рудомінський. За його словами, компанія починає з перевірки технологій на орбіті. Надалі вона хоче розвинути спроможності, які посилять безпеку держави й зменшать її залежність від іноземних постачальників зв’язку.

Згодом компанія планує створити угруповання супутників, яке покриватиме зв’язком усю територію України й доповнюватиме європейські супутникові мережі. Подібні плани має й інша українська компанія — Stetman, яка має розгорнути мережу з 360 супутників зв’язку.

Партнер HIMERA, данська GomSpace, постачає продукцію та послуги для малих супутників клієнтам у понад 60 країнах. Її генеральний директор Карстен Драхманн вважає, що співпраця з HIMERA допоможе швидше втілити ініціативу. Спільною метою компаній він назвав незалежний зв’язок для України, який сприятиме її безпеці та економічному розвитку.