Телевізори Samsung збирають дані про власників для персоналізованої реклами — дослідник

Фахівець із кібербезпеки під ніком log4j розібрав операційну систему Tizen у телевізорах Samsung і виявив у ній код, що стежить за глядачами заради реклами. Перевірити прошивку він вирішив, коли помітив, що його телевізор показує підозріло точну рекламу, пише Tom’s Hardware.

За словами log4j, телевізор збирає докладну телеметрію, тобто службові дані про роботу пристрою та дії глядача. Серед них — відомості про мережевий трафік, скриншоти екрана та результати розпізнавання звуку. Щоб упізнавати ту саму людину на різних пристроях, система використовує рекламний ідентифікатор AID. Усе це, за твердженням дослідника, потрібно для показу персоналізованої реклами. Це не перша перевірка, у яку потрапили телевізори Samsung. Нещодавнє дослідження показало, що вони звертаються до серверів розпізнавання контенту навіть після того, як власник відмовився від стеження.

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Значну частину зібраного телевізор обробляє сам. Для цього, за даними log4j, у Tizen вбудовано алгоритми комп’ютерного зору та моделі штучного інтелекту. Одна з моделей — нейромережа, адаптована до окремих регіонів. На думку дослідника, вона відстежує дії глядача: які відео він дивиться, яку рекламу пропускає й до якого місця додивився. Саме цим log4j пояснює, чому телевізори Samsung, за його словами, «дуже повільні».

Телевізор без вбудованого мікрофона, стверджує дослідник, може записувати звук через під’єднаний саундбар чи Bluetooth-аксесуар. Цю можливість перевірив інженер Hugging Face під ніком ngxson. Він розповів, що його телевізор на п’ять секунд увімкнув мікрофон, після чого перестав ним користуватися. Водночас ngxson застеріг, що на його телевізорі стоїть змінена прошивка, а низку налаштувань вимкнено, тож звичайний пристрій може поводитися інакше.

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Розбирати код прошивки log4j допомагали інструменти OpenAI. Згодом компанія заблокувала його обліковий запис через підозру в кіберзловживаннях. Дослідник заперечує, що шукав чи використовував уразливості за допомогою сервісів OpenAI, і припускає, що блокування могла спричинити автоматична система класифікації.

Раніше схожі закиди лунали й на адресу LG. Частина власників її смарттелевізорів скаржилася, що пристрої почали гальмувати, хоча нових функцій чи вимогливих застосунків на них не з’явилося. Користувачі пояснювали це зайвим програмним забезпеченням, але log4j припускає, що причина може бути й у стеженні за глядачем. Втім, виробниками справа не обмежується: деякі застосунки для Smart TV у фоновому режимі збирають вебдані, які потім продають ШІ-компаніям.

Зараз log4j готує докладний звіт, де опише й методи, що дали змогу дістатися до цих даних. Серію публікацій дослідник завершив жартом: він «нарешті знайшов компанію, яка справді слухає своїх клієнтів».