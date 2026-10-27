SWEET.TV назвав дату прем’єри шоу Destination X і десятьох його учасників

19 листопада на SWEET.TV вийде пригодницьке реаліті-шоу Destination X. Національний онлайн-кінотеатр оголосив десятьох учасників проєкту, серед яких співачки Michelle Andrade й Олена Тополя та актор Карен Варданян.

Destination X — українська адаптація бельгійського однойменного формату, відзначеного нагородами Rose d’Or («Золота троянда») та C21 Awards. У різних країнах Європи цей формат уже мав успіх, а в США для нього готують другий сезон.

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За сюжетом, учасники їдуть Україною на чорному двоповерховому X-автобусі із затемненими вікнами й не знають, куди прямують. Щоб маршрут лишався таємницею, вони носять X-окуляри, які закривають від них навколишній простір. Натомість у кожній новій локації гравці розгадують підказки, аналізують деталі й визначають місцеперебування, аби дістатися до точки X. Переможець отримає 500 тис. грн.

Ведучим проєкту стане Дмитро Каднай, музикант, автор пісень і фронтмен гурту KADNAY. Сам проєкт має дати змогу відволіктися від буденності й подивитися на Україну по-новому, пояснив керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк. За його словами, технології в Destination X стають частиною гри: від X-автобуса й окулярів до інтерактивних механік пошуку локацій.

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Команду доповнюють співаки BRYKULETS і Ostrovskyi, архітектор Саша Тихолоз, дизайнерка Аліна Гніденко, менеджерка Іра Водоп’янова, митець і комік Даніл Повар та інженер-енергетик, ветеран Павло Товстик. Michelle Andrade — українсько-болівійська співачка, яка переїхала до України у 13 років.

Дату прем’єри й учасників іншого реаліті-шоу, другого сезону «Зрадників», SWEET.TV оголосив ще в серпні, а 17 вересня розпочав його показ.