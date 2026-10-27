SWEET.TV назвав дату прем’єри шоу Destination X і десятьох його учасників

Новини
Карен Варданян, Destination X

19 листопада на SWEET.TV вийде пригодницьке реаліті-шоу Destination X. Національний онлайн-кінотеатр оголосив десятьох учасників проєкту, серед яких співачки Michelle Andrade й Олена Тополя та актор Карен Варданян.

Destination X — українська адаптація бельгійського однойменного формату, відзначеного нагородами Rose d’Or («Золота троянда») та C21 Awards. У різних країнах Європи цей формат уже мав успіх, а в США для нього готують другий сезон.

- Реклама -

За сюжетом, учасники їдуть Україною на чорному двоповерховому X-автобусі із затемненими вікнами й не знають, куди прямують. Щоб маршрут лишався таємницею, вони носять X-окуляри, які закривають від них навколишній простір. Натомість у кожній новій локації гравці розгадують підказки, аналізують деталі й визначають місцеперебування, аби дістатися до точки X. Переможець отримає 500 тис. грн.

Ведучим проєкту стане Дмитро Каднай, музикант, автор пісень і фронтмен гурту KADNAY. Сам проєкт має дати змогу відволіктися від буденності й подивитися на Україну по-новому, пояснив керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк. За його словами, технології в Destination X стають частиною гри: від X-автобуса й окулярів до інтерактивних механік пошуку локацій.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Команду доповнюють співаки BRYKULETS і Ostrovskyi, архітектор Саша Тихолоз, дизайнерка Аліна Гніденко, менеджерка Іра Водоп’янова, митець і комік Даніл Повар та інженер-енергетик, ветеран Павло Товстик. Michelle Andrade — українсько-болівійська співачка, яка переїхала до України у 13 років.

Дату прем’єри й учасників іншого реаліті-шоу, другого сезону «Зрадників», SWEET.TV оголосив ще в серпні, а 17 вересня розпочав його показ.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
35
- Реклама -

Читайте також

Новини

Власники Apple TV отримали змогу дивитися Instagram на телевізорі

Instagram випустив застосунок для медіаплеєрів Apple TV. У ньому можна дивитися Reels, довгі відео й прямі трансляції на екрані телевізора.
Новини

Ілон Маск інвестував у Skydance близько 1 млрд доларів — CNBC

За даними CNBC, Ілон Маск інвестував близько 1 млрд доларів у Skydance, яка купила Warner Bros. Discovery. Умови й структура інвестиції невідомі.
Новини

Nokia та ICEYE можуть розробити для України власну систему супутникового зв’язку

Міністерство оборони України підписало лист про наміри з ICEYE та Nokia. Сторони вивчать, як створити для країни систему супутникового зв'язку під її контролем.
Новини

Китайські інженери досягли швидкості 3,2 Пбіт/с в оптоволокні на комерційному обладнанні

Китайські інженери передали дані оптоволокном зі швидкістю 3,2 Пбіт/с. Одним таким волокном за секунду можна завантажити понад 20 тис. фільмів у 4K.
Новини

Від високосних секунд відмовляться з 2027 року через ризик збоїв інтернету

Генеральна конференція з мір і ваг проголосувала за скасування високосних секунд із 20 травня 2027 року. Раніше через них виникали збої інтернет-сервісів.