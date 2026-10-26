YouTube планує перейти на відеокодек AV2 на початку 2027 року

Технічний директор YouTube Дес Кін (Des Keane) заявив, що потокове відео в кодеку AV2 може стати доступним користувачам сервісу вже на початку 2027 року. Його оцінку навела організація Alliance for Open Media (AOMedia), повідомляє видання VideoCardz.

AV2 — наступник кодека AV1, і за його використання так само не треба сплачувати ліцензійних відрахувань. Першу версію нового кодека AOMedia випустила на початку червня. Порівняно з AV1 він стискає відео приблизно на 30% ефективніше. Завдяки цьому можна знизити бітрейт, тобто обсяг даних на секунду відео, без втрати якості зображення або підняти якість за того самого бітрейту. Крім того, AV2 підтримує багатопотокове відео та відео з кількох ракурсів, вищу частоту кадрів і розширені можливості HDR, а також має функції для відеоспостереження.

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YouTube уже транслює більшість контенту в AV1. Станом на березень 2026 року в цьому форматі глядачі дивилися понад 90% відео на платформі, якщо рахувати за часом перегляду. Meta теж зробила AV1 основним кодеком для відео у Facebook та Instagram, а тепер планує перейти на AV2. Netflix і Amazon Prime Video поки лише вивчають можливості нового формату.

До AV2 готуються й розробники браузерів та програмного забезпечення. Зокрема, Google уже показала відтворення відео в цьому кодеку у браузері Chrome, однак не назвала, коли підтримка з’явиться в загальнодоступній версії. Intel, яка раніше працювала над програмним кодувальником SVT-AV1 і забезпечила апаратне прискорення для AV1, підтвердила участь у проєкті SVT-AV2. На виставці IBC 2026 компанія показала, як просуваються програмні реалізації, інструменти для розробників і тестування сумісності.

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Чи з’явиться апаратне декодування AV2, поки невідомо. Intel офіційно ще не оголошувала про підтримку нового кодека у своїх центральних і графічних процесорах, а AOMedia таких відомостей не надала. Тим часом програмний декодер dav2d розробляє VideoLAN — творець медіаплеєра VLC. Розробники будують його на основі dav1d — власної розробки для AV1.