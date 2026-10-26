Супутниковий модем Starlink не потребує стільникової вежі поруч, але потребує іншого ресурсу – відкритого огляду неба. Навіть одна гілка, край даху чи високий стовп у секторі роботи антени можуть спричиняти короткі обриви. Для листування вони майже непомітні, а ось під час відеодзвінка, онлайн-гри чи віддаленої роботи можуть стати проблемою.

Тому оцінити місце варто ще до покупки. Найкращий інструмент для цього – офіційний застосунок, який показує, чи бачить антена достатню ділянку неба саме з обраної точки.

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Додаток Starlink: перевірка за кілька хвилин

Завантажте застосунок Starlink на смартфон і відкрийте функцію Check for Obstructions. Станьте саме там, де плануєте розмістити термінал: на даху, балконі, фасаді, щоглі або відкритій ділянці подвір’я. Далі проведіть камерою за підказками на екрані – програма просканує поле зору та оцінить перешкоди.

Не перевіряйте небо з вікна, якщо антену плануєте винести на дах. Результат буде неточним: навіть різниця у 2–3 метри по висоті може прибрати з поля зору гілки, сусідній будинок або димар.

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Що заважає перевірці перешкод Starlink

Найчастіше проблемою стають не хмари, а постійні фізичні об’єкти. Серед них:

крони дерев, які особливо змінюють сектор огляду влітку;

край даху, парапет, димар або вентиляційна труба;

сусідня багатоповерхівка, щогла чи лінія електропередач;

балкон, навіс або віконна рама.

Якщо застосунок показує перешкоди, не поспішайте відмовлятися від Starlink. Іноді достатньо перемістити антену на інший бік даху, підняти її на кронштейні або вибрати щоглу. Проте перевіряти нову точку потрібно повторно.

Точка встановлення Коли підійде Що перевірити Дах приватного будинку Зазвичай найкращий варіант Дерева, димарі, безпечний доступ і маршрут кабелю Фасад або стіна Коли відкритий сектор неба з потрібного боку Чи не закриває огляд дах, балкон або сусідній будинок Балкон Для тимчасового чи резервного використання Парапет, скління, верхня плита балкона Щогла або високий стовп Коли навколо дерева чи щільна забудова Надійність кріплення, висота та можливість прокласти кабель Земля або тераса Для поїздок і короткочасного використання Відкритий горизонт, захист від випадкового пошкодження

Продумайте місце для антени Starlink і кабель

Після успішної перевірки оцініть монтаж практично. Термінал має бути надійно закріплений, не заважати проходу та не опинятися там, де його легко зачепити. Не прокладайте кабель через гострі краї, двері, що постійно закриваються, або місця з регулярним натягом.

Також заздалегідь визначте місце для роутера та живлення комплекту – їхнє розташування залежить від моделі Starlink. Для великого будинку важливо не лише знайти відкрите небо, а й забезпечити нормальне покриття Wi–Fi всередині. Іноді антену доводиться встановлювати на даху, а мережу в дальніх кімнатах розширювати додатковим Mesh–вузлом.

Чи потрібне кріплення для Starlink

Штатна підставка зручна для першого тесту на відкритій поверхні. Для постійного використання на даху, фасаді або щоглі варто обрати кріплення, сумісне з вашою моделлю термінала та типом поверхні. Воно має витримувати вітер, не порушувати гідроізоляцію покрівлі й давати можливість безпечно обслуговувати обладнання.

Не визначайте напрямок антени самостійно за компасом. Моделі Starlink мають різні принципи орієнтації, тому дотримуйтеся підказок застосунку та інструкції саме до свого комплекту.

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Висновок

Перед тим як обрати Starlink для дому, перевірте майбутню точку монтажу в застосунку: достатньо кількох хвилин, щоб виявити дерева, дах чи інші перешкоди. Відкрите небо, безпечне кріплення та продуманий маршрут кабелю важливіші за висоту «на око». На сайті marketnet.ua можна підібрати Starlink і сумісні кріплення для встановлення на даху, фасаді чи щоглі.